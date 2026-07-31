Securitatea energetică a Canalului Suez, pusă la încercare: riscuri după atacul asupra petrolierelor din portul egiptean Damietta

Un atac cu drone care a avariat două petroliere în apele egiptene a reaprins îngrijorările legate de securitatea energetică a Canalului Suez din apropiere și a unei conducte aferente, o rută vitală de export pentru petrolul Arabiei Saudite de la începutul războiului cu Iranul, potrivit Reuters.

Trecerea prin Marea Roșie ar putea fi în pericol

Chiar dacă Iranul și aliații săi houthi au tras asupra petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb, Canalul Suez și conducta Sumed din Egipt au continuat să ofere rute de export sigure, spre nord, pentru mărfurile energetice saudite din Marea Roșie.

Deși nicio parte nu a revendicat responsabilitatea pentru atacul de miercuri asupra petrolierelor din portul egiptean Damietta, situat pe un braț al Deltei Nilului, aproape de Marea Mediterană, și nici nu a amenințat public Canalul Suez, riscul potențial la adresa punctului critic a amplificat îngrijorările pieței.

„Trecerea prin Marea Roșie, chiar și prin ruta mediteraneană mai lungă, ar putea fi pusă în pericol, ceea ce amenință până la cinci milioane de barili pe zi de petrol care poate ocoli în prezent Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare energetică de la compania de consultanță MST Marquee.

Aproape niciun petrolier nu trece prin Hormuz, anterior ruta pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Arabia Saudită și-a redirecționat cea mai mare parte a petrolului către Marea Roșie și terminalul său din Yanbu după începerea războiului, dar amenințările și atacurile houthi de săptămâna trecută au împiedicat multe petroliere să utilizeze acea rută.

Un volum tot mai mare de petrol saudit, împreună cu alte transporturi maritime, se îndreaptă în schimb spre nord, în sus pe Marea Roșie, către Suez și conducta Sumed, conform datelor de la Kpler, o companie de informații de piață.

Pentru clienții asiatici, asta înseamnă o călătorie mai lungă în jurul Africii în loc să meargă spre sud, prin Golful Aden.

Încărcările de țiței din conductă, care traversează Egiptul de la Marea Roșie până la portul mediteranean Sidi Kerir, au crescut la 28,79 milioane de barili în iulie, față de 19,52 milioane în aprilie, înainte de amenințarea houthilor din 20 iulie de a împiedica ieșirea petrolului saudit prin Bab el-Mandeb.

Aproximativ 30 de nave s-au grupat în jurul ancorajului Port Said, la capătul mediteranean al canalului, comparativ cu aproximativ 20 la începutul acestei săptămâni, conform datelor de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic, publicate joi.

„Am observat o creștere clară a numărului de petroliere care se îndreaptă spre nord după încărcarea în Marea Roșie”, a declarat George Morris de la firma de analiză energetică Vortexa, atribuind acest lucru amenințărilor houthi.

Țițeiul curge încă spre sud prin Bab el-Mandeb, deși la aproximativ jumătate din volumul de la începutul lunii, arată datele Kpler, aproximativ 43% din încărcăturile din Yanbu îndreptându-se spre sud, comparativ cu 81% în iunie.

Deși multe petroliere evită complet Bab el-Mandeb, unele, inclusiv nave chineze, au permisiunea de a trece din partea houthi. Un număr tot mai mare de petroliere călătoresc, de asemenea, cu sistemele de urmărire oprite, a spus Morris.

Și atacul de la Damietta nu implică neapărat o amenințare imediată la adresa canalului, a declarat Aly Blakeway, șeful Atlantic LNG la S&P Global Energy.

„Piața nu preconizează perturbări ale canalului în acest moment”, a spus Blakeway. În ciuda atacului, prețurile petrolului au scăzut joi, traderii reacționând la discuțiile irano-omaneze privind Ormuz.

Drum lung și incert

Iranul a amenințat că va opri toate exporturile de energie din Orientul Mijlociu, susținând că nu ar trebui să curgă petrol din regiune atât timp cât Statele Unite blochează petrolierele iraniene.

Houthii au anunțat o blocadă asupra tuturor transporturilor maritime saudite - o categorie care ar putea include orice nave care doresc să transporte țiței în Marea Mediterană după încărcarea la Yanbu.

Companiile de transport maritim își reevaluau deja măsurile de securitate pentru navele din jurul porturilor mediteraneene egiptene din apropierea Canalului Suez, a declarat o sursă din domeniul securității maritime.

În Egipt, atacul nu este neapărat considerat o dovadă că Suezul este în pericol. „Canalul este puternic păzit și securizat non-stop”, a declarat Wael Kaddour, fost membru al consiliului de administrație al Autorității Canalului Suez.

Chiar înainte de atac, petrolul din Orientul Mijlociu urma un traseu din ce în ce mai lung, complex și costisitor pentru a ajunge pe piețele globale.

„Un atac oriunde în regiunea canalului ar crește substanțial primele de asigurare pentru riscuri de război. De asemenea, ar schimba substanțial evaluarea securității regiunii”, a declarat Corey Ranslem, CEO al grupului de securitate maritimă Dryad Global.

„Perturbarea Canalului Suez ar avea un impact aproape imediat asupra prețurilor. Presiunea inflaționistă cauzată de călătoriile mai lungi și de creșterea costurilor de transport s-ar resimți aproape imediat asupra consumatorilor”, a declarat Matthew Wright, analist principal în domeniul transportului de marfă la Kpler.

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Editor : Ș.R.