CM 2026: Şefii Federaţiei Germane de Fotbal au plecat la New York să negocieze cu Jurgen Klopp preluarea naţionalei

Preşedintele Federaţiei Germane de Fotbal (DFB), Bernd Neuendorf, şi adjunctul său, Hans-Joachim Watzke au pornit spre New York, vineri, pentru a purta primele discuţii cu Jurgen Klopp privind numirea acestuia ca selecţioner al echipei naţionale, relatează DPA.

Fostul antrenor al echipelor Mainz, Borussia Dortmund şi Liverpool este principalul candidat pentru a-i urma la cârma naţionalei germane lui Julian Nagelsmann, care a demisionat săptămâna trecută după eliminarea de către Paraguay în şaisprezecimile Cupei Mondiale din America din Nord.

Discuţiile vor debuta vineri seară după sosirea lui Neuendorf şi Watzke în New York.

Jurgen Klopp este în SUA, la Cupa Mondială, în calitate de comentator al MagentaTV.

Klopp a spus în repetate rânduri că îşi doreşte să preia naţionala Germaniei. Dar, pentru ca acest lucru să se îndeplinească, trebuie negociată înţelegerea între cele două părţi, iar Klopp trebuie să se elibereze de contractul pe care îl are până în 2029 în calitate de şef al fotbalului mondial în cadrul Red Bull.

Şefii DFB se vor întâlni cu directorul Red Bull, Oliver Mintzlaff, la New York.

Toate părţile sunt interesate să găsească o soluţie.

Următoarele meciuri ale naţionalei Germaniei sunt cele patru partide din Liga Naţiunilor de la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie împotriva Olandei, Serbiei şi dubla împotriva Greciei.

Editor : Sebastian Eduard