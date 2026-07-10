Live TV

CM 2026: Şefii Federaţiei Germane de Fotbal au plecat la New York să negocieze cu Jurgen Klopp preluarea naţionalei

Data actualizării: Data publicării:
Jurgen Klopp
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Federaţiei Germane de Fotbal (DFB), Bernd Neuendorf, şi adjunctul său, Hans-Joachim Watzke au pornit spre New York, vineri, pentru a purta primele discuţii cu Jurgen Klopp privind numirea acestuia ca selecţioner al echipei naţionale, relatează DPA.

Fostul antrenor al echipelor Mainz, Borussia Dortmund şi Liverpool este principalul candidat pentru a-i urma la cârma naţionalei germane lui Julian Nagelsmann, care a demisionat săptămâna trecută după eliminarea de către Paraguay în şaisprezecimile Cupei Mondiale din America din Nord.

Discuţiile vor debuta vineri seară după sosirea lui Neuendorf şi Watzke în New York.

Jurgen Klopp este în SUA, la Cupa Mondială, în calitate de comentator al MagentaTV.

Klopp a spus în repetate rânduri că îşi doreşte să preia naţionala Germaniei. Dar, pentru ca acest lucru să se îndeplinească, trebuie negociată înţelegerea între cele două părţi, iar Klopp trebuie să se elibereze de contractul pe care îl are până în 2029 în calitate de şef al fotbalului mondial în cadrul Red Bull.

Şefii DFB se vor întâlni cu directorul Red Bull, Oliver Mintzlaff, la New York.

Toate părţile sunt interesate să găsească o soluţie.

Următoarele meciuri ale naţionalei Germaniei sunt cele patru partide din Liga Naţiunilor de la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie împotriva Olandei, Serbiei şi dubla împotriva Greciei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Brazil Norway WCup Soccer
CM 2026. Cine e singurul suporter norvegian care nu ia parte la „Viking row”. De ce nu vrea să vâslească alături de ceilalți fani
WhatsApp Image 2026-07-10 at 14.03.01
Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară. Unul dintre ei are arsuri pe 70% din corp
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Lionel Messi of Argentina drives the ball during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft,
CM 2026. Israelul ar fi aranjat Cupa Mondială în favoarea Argentinei, susțin acum adepții teoriilor conspirației de pe internet
World Cup 2026: Group J: Argentina 3:0 Algeria
Federația Argentiniană de Fotbal, în vizorul FBI. Posibile fraude și spălări de bani în SUA
Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026
CM 2026. Șeful comisiei de arbitraj a Cupei Mondiale răspunde criticilor: „Nu suntem influențați de nimeni”
Recomandările redacţiei
trafic
Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita...
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va...
romatsa
ROMATSA, semnal de alarmă după poprirea în litigiul statului român cu...
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
„Rețeaua morții”. NATO va folosi inteligența artificială pe Flancul...
Ultimele știri
Un fost oficial al Energoatom a fost desemnat suspect în cel mai mare caz de corupție din Ucraina, de la începutul războiului
NASA studiază pe ISS cea de-a cincea stare a materiei, la temperaturi apropiate de zero absolut
Cătălin Predoiu: Proiectul-pilot Constanţa a produs rezultate - infracţionalitatea generală şi cea din mediul şcolar au scăzut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Record istoric în Bănie! Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit...
Adevărul
Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...