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CM 2026: Victorie la scor a Portugaliei în fața Uzbekistanului. Dublă a lui Cristiano Ronaldo

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cristiano ronaldo portugalia uzbekistan
Foto: Profimedia Images
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Echipa naţională a Portugaliei a învins marţi, scor 5-0, echipa naţională a Uzbekistanului, în grupa K. Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator al lusitanilor la Cupa Mondială

Portugalia a pus presiune pe apărarea uzbekă încă din primele minute ale meciului de la Houston şi, în minutul 6, Cristiano Ronaldo l-a învins pe Nematov din centrarea lui Cancelo, deschizând scorul şi devenind primul jucător din istorie care marchează la şase ediţii diferite ale turneului final de Cupă Mondială. 

Minutul 17 a adus majorarea scorului, Nuno Mendes înscriind din lovitură liberă. 

Uzbecii au trimis mingea în plasă, în minutul 29, prin Ganiev, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac. 

Răspunsul lusitanilor a venit după zece minute, când Cristiano Ronaldo a stabilit scorul pauzei, cu un şut din careu. Tot CR 7 a fost aproape de triplă în al şaselea minut de prelungire al primei părţi, dar mingea a fost respinsă de pe linia porţii. Ronaldo a mai fost aproape de gol în minutul 57, când portarul Nematov a respins, însă goalkeeperul uzbek şi-a introdus mingea în poartă, reuşind autogolul care a pus pe tabelă al patrulea gol pentru portughezi, în minutul 60. Nematov şi-a mai răscumpărat din greşeli în minutul 74, atunci când a scos şutul lui Ronaldo, dar Rafa Leao a închis tabela în minutul 87, iar Portugalia - Uzbekistan s-a încheiat 5-0. 

Lusitanii conduc în grupa K, având 4 puncte, în timp ce Uzbekistan e ultima, fără niciun punct din două meciuri. 

PORTUGALIA: D. Costa - João Cancelo (Semedo 46), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves (Bernardo Silva 76), Vitinha (Rafa Leao 83) - Pedro Neto (Francisco Conceição 46), Bruno Fernandes, Joao Felix (Trincao 63) - Cristiano Ronaldo. SELECŢIONER: Roberto Martinez 

UZBEKISTAN: Nematov - Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov - Karimov, Khamrobekov (Mozgovoy 46), Shukurov, Nasrullaev (Alizhonov 46) - Fayzullaev (Sergeev 73), Ganiev - Shomurodov. 

SELECŢIONER: Fabio Cannavaro 

Cartonaşe galbene: Veiga 68 / Khamrobekov 14 

Arbitru: Jalal Jayed (Maroc)

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Editor : A.C.

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