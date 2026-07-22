Un grup de suporteri argentinieni a rămas devastat după ce un pilot spaniol le-ar fi spus pasagerilor că echipa lor a câștigat Cupa Mondială – dar totul a fost o farsă elaborată

Un grup de suporteri argentinieni a căzut victimă unei farse crude pusă la cale de un pilot spaniol, care i-a informat în mod fals că echipa lor a câștigat Cupa Mondială.

În avion s-au declanșat sărbătoriri jubilante după ce mai mulți pasageri argentinieni au fost induși să creadă anunțul pilotului, li s-a dat mai întâi o fărâmă de speranță falsă înainte ca adevărul să fie dezvăluit.

Pasagerii care purtau tricouri ale echipei naționale de fotbal a Argentinei au sărit de pe scaune și au izbucnit în urale la auzirea veștii prin sistemul de sonorizare — fără să aibă habar de ce urma să se întâmple.

Deoarece își rezervaseră zborurile în avans, aceștia nu au putut urmări meciul în direct în timpul zborului, punându-și încrederea în totalitate în pilot pentru a le comunica rezultatul celui mai prestigios meci de fotbal.

Acesta a anunțat prin sistemul de sonorizare că Argentina a obținut victoria. Sărbătorile zgomotoase au fost însă de scurtă durată, deoarece pilotul a dezvăluit apoi că totul fusese o glumă — și că, de fapt, Spania câștigase Cupa Mondială.

În acel moment, pasagerii nu aveau nicio idee despre cum se desfășurase meciul, inclusiv despre dominarea echipei lor, cartonașul roșu și golul decisiv al Spaniei din prelungiri.

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Editor : A.R.