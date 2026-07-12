FIFA analizează extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe. Gianni Infantino: „Fiecare naţiune ar trebui să poată visa să participe”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe va fi analizată şi dezbătută în cadrul structurilor de conducere ale forului mondial, după încheierea actualei ediţii a competiţiei, scrie News.ro.

Actuala ediţie a Cupei Mondiale este prima din istorie organizată cu 48 de echipe participante, însă FIFA ia deja în calcul posibilitatea unei noi extinderi a turneului final, pentru a permite participarea unui număr şi mai mare de naţiuni, relatează L'Equipe, citând un interviu acordat publicaţiei elveţiene Bluewin.

„Este, fără îndoială, o chestiune care va fi analizată şi dezbătută în cadrul comitetelor competente după această Cupă Mondială. Atunci când organizăm un astfel de eveniment, este important să-l concepem pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa şi America de Sud. Fiecare naţiune ar trebui să poată visa să participe”, a declarat Gianni Infantino.

Potrivit şefului FIFA, noul format cu 48 de echipe a permis deja participarea unor selecţionate care nu ar fi avut acces la turneul final în vechiul sistem, precum Curaçao, Capul Verde sau Haiti.

Infantino consideră că extinderea competiţiei poate contribui la dezvoltarea fotbalului la nivel global şi la creşterea nivelului echipelor considerate mai mici.

„Se observă că nivelul echipelor este extrem de ridicat şi nu încetează să progreseze în întreaga lume. Dacă nu le oferim ţărilor mici posibilitatea de a participa la Cupa Mondială, acestea nu vor mai avea motivaţia de a continua să se perfecţioneze”, a afirmat preşedintele FIFA.

În actualul format, cele 48 de echipe participante au fost împărţite în grupe astfel încât, la finalul fazei grupelor, numărul formaţiilor rămase în competiţie să revină la 32, la fel ca în sistemul anterior.

Un eventual format cu 64 de echipe ar presupune introducerea a încă patru grupe de câte patru echipe şi eliminarea calificării în optimile de finală a celor mai bune formaţii clasate pe locul al treilea în grupe.

O astfel de modificare ar prelungi însă şi mai mult durata turneului final, după ce actuala ediţie a Cupei Mondiale a fost deja extinsă comparativ cu formulele anterioare.

Editor : Ș.A.