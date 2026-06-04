Lotul Uzbekistanului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Pe cine mizează Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, selecţionerul echipei naţionale a Uzbekistanului, a făcut public lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai bună clasare a Uzbekistanului la Campionatul Mondial de Fotbal este calificarea la turneul final din 2026, aceasta fiind prima participare din istoria țării la o Cupă Mondială. Echipa națională a Uzbekistanului nu a mai evoluat niciodată la un turneu final mondial până acum, ediția actuală reprezentând debutul absolut al acestei țări în competiție

Nu există surprize majore ]n actualul lot, iar cei doi piloni ai echipei, şi anume fundaşul de la Manchester City, Abdukodir Khusanov, şi atacantul central Eldor Chomourodov, golgheterul Süper Lig cu Istanbul Basaksehir în acest sezon, se află pe listă.

Primul meci/Parcurs

Uzbekistanul va întâlni Olanda pe 8 iunie, acesta fiind ultimul său meci de pregătire pentru Cupa Mondială, înainte de a se confrunta cu Columbia (18 iunie, ora 5.00), Portugalia (23 iunie, ora 20:00) şi Republica Democratică Congo (28 iunie, ora 2:30) în faza grupelor la prima Cupă Mondială din istoria sa.

Grupa K

Portugalia

RD Congo

Uzbekistan

Columbia

Lotul Uzbekistanului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Botirali Ergashev (Neftchi Fargona, UZB), Abdouvohid Nematov (Nasaf Qarshi, UZB), Outkir Yousoupov (Navbahor Namangan, UZB)

FUNDAȘI: Abdoulla Abdoullaev (Dibba Al Fujairah EAU), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor, UZB), Roustam Ashourmatov (Esteghlal, IRN), Oumar Echmourodov (Nasaf Qarshi, UZB), Behrouzjon Karimov (Termez Sourkhon, UZB), Abdukodir Khusanov (Manchester City, ENG), Cherzod Nasrullaev (Pakhtakor, UZB), Farroukh Sayfiev (Neftchi Fargona, OUZ), Avazbek Oulmasaliyev (OKMK Olamiq, OUZ), Jakhongir Ourozov (Dinamo Samarkand, OUZ).

MIJLOCAȘI: Cherzod Esanov (Buxoro, UZ), Abbosbek Fayzoullaev (Istanbul Basaksehir, TUR), Azizjon Ganiev (Al Bataeh, EAU), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fargona, UZ), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor, UZ), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, IRN), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor, OUZ), Otabek Shoukourov (Bani Yas, EAU), Oston Ourounov (Persepolis, IRN), Odiljon Xamrobekov (Tractor, IRN).

ATACANȚI: Azizbek Amonov (Dinamo Samarkand, OUZ), Eldor Chomouroudov (c.) (Istanbul Basaksehir, TUR), Igor Sergeev (Persepolis, IRN).

Editor : Sebastian Eduard