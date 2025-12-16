Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente din 16 decembrie

Data publicării:
Digi 24_2025_12_16_07_38_11
Din articol
1989 - Fitilul Revoluției 1653 - Înlocuitorul regelui 1773 - Scânteia Revoluției americane

1989 - Fitilul Revoluției

Pastorul reformat Laszlo Tokes urma să fie evacuat din casa lui din Timișoara și mutat într-o parohie de la țară. Era pedeapsă pentru predicile lui cu iz revoluționar.

Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui, în semn de protest. Au fost și români, și maghiari. Laszlo Tokes a rugat protestatarii să plece, dar aceștia au refuzat.

Primarul din Timișoara a dat oamenilor termen până la ora 17 să plece. Dar au venit și mai mulți demonstranți. Au cântat „Deșteaptă-te, române”, o melodie interzisă.

1653 - Înlocuitorul regelui

Liderul revoluției engleze, Oliver Cromwell, era numit drept Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Era noul șef al statului, după execuția Regelui.

Cromwell a fost ales pentru această funcție deoarece rebeliunea pe care a condus-o era anti-monarhică. Dar „lordul protector” era ca un rege, dar cu un alt nume.

Cinci ani a stat Oliver Cromwell în funcție, până când a murit. Fiul lui i-a fost urmaș, dar numai câteva luni. După, Charles al II-lea a restaurat monarhia britanică.

1773 - Scânteia Revoluției americane

În toiul nopții, 80 de coloniști americani, îmbrăcați în indieni mohawk, urcau pe trei nave britanice ancorate în portul Boston, provincia Massachusetts Bay.

Sătui de taxele impuse de Marea Britanie, coloniştii au distrus 342 de cutii pline cu ceai și au vărsat conținutul peste bord. Guvernul colonial a trimis soldați în Boston.

Evenimentul a rămas în istorie ca „petrecerea cu ceai de la Boston”. A fost scânteia care a declanșat Revoluția Americană împotriva Coroanei britanice.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
revolutie timisoara
Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989
2222
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 decembrie
castel regal mamaia
Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultuoasă de un secol a reședinței de vară a regilor României. Cum arată acum
Untitled design (8)
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 decembrie
Untitled design (7)
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 decembrie
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Ultimele știri
Marea Britanie va cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe sistemele mobile de operare
Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace
Armata SUA anunță că a lansat noi atacuri asupra a trei nave în estul Pacificului: 8 morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate dumneavoastră v-o merge...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Averea uriaşă pe care o avea Rodica Stănoiu! Iubitul tânăr a moştenit tot, ce s-a aflat abia acum despre ce a...
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...