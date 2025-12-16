1989 - Fitilul Revoluției

Pastorul reformat Laszlo Tokes urma să fie evacuat din casa lui din Timișoara și mutat într-o parohie de la țară. Era pedeapsă pentru predicile lui cu iz revoluționar.

Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui, în semn de protest. Au fost și români, și maghiari. Laszlo Tokes a rugat protestatarii să plece, dar aceștia au refuzat.

Primarul din Timișoara a dat oamenilor termen până la ora 17 să plece. Dar au venit și mai mulți demonstranți. Au cântat „Deșteaptă-te, române”, o melodie interzisă.

1653 - Înlocuitorul regelui

Liderul revoluției engleze, Oliver Cromwell, era numit drept Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Era noul șef al statului, după execuția Regelui.

Cromwell a fost ales pentru această funcție deoarece rebeliunea pe care a condus-o era anti-monarhică. Dar „lordul protector” era ca un rege, dar cu un alt nume.

Cinci ani a stat Oliver Cromwell în funcție, până când a murit. Fiul lui i-a fost urmaș, dar numai câteva luni. După, Charles al II-lea a restaurat monarhia britanică.

1773 - Scânteia Revoluției americane

În toiul nopții, 80 de coloniști americani, îmbrăcați în indieni mohawk, urcau pe trei nave britanice ancorate în portul Boston, provincia Massachusetts Bay.

Sătui de taxele impuse de Marea Britanie, coloniştii au distrus 342 de cutii pline cu ceai și au vărsat conținutul peste bord. Guvernul colonial a trimis soldați în Boston.

Evenimentul a rămas în istorie ca „petrecerea cu ceai de la Boston”. A fost scânteia care a declanșat Revoluția Americană împotriva Coroanei britanice.

Editor : B.E.