digistoria

2001 / SFÂRȘITUL STAȚIEI MIR

La ora 00:32 GMT, o navetă Progres care era andocată la stația spațială Mir, își pornește motoarele. Era începutul călătoriei finale pentru mândria agenției spațiale rusești. Naveta Progres își mai pornește motoarele de două ori în următoarele cinci ore. Stația Mir este scoasă de pe orbită, intră în atmosferă și arde deasupra oceanului Pacific. La ora 5:59:27 GMT, a venit anunțul: Mir nu mai exista. 15 ani stătuse pe orbită. Dar Rusia post-sovietică intrase în programul Stației Internaționale. Nu mai avea bani de Mir.



2021 - BLOCAJ NAVAL



Ever Given, o navă cargo de 400 m lungime și plină de containere, tranzita canalul Suez spre Mediterana. Vasul e lovit de vânt puternic și rămâne blocat de-a latul pe canal. Ever Given rămâne în această poziție timp de șase zile. La ambele intrări ale canalului Suez se strâng sute de nave care stau la coadă să treacă. Comerțul global e paralizat. O flotă de remorchere reușește să mute Ever Given și să deblocheze canalul. Dar nava este sechestrată de egipteni câteva luni, deoarece armatorul nu a plătit pagubele.



1917 - PROMISIUNEA REGELUI FERDINAND



Regele Ferdinand al României se adresează soldaților săi la Răcăciuni, în județul Bacău, și promite pământ și drept de vot pentru țărani, care formau "grosul" armatei. Promisiunea regelui trebuia să mobilizeze țara într-un moment extrem de delicat - doar Moldova rămăsese sub control românesc. Regele și Guvernul erau mutați la Iași. Mesajul de la Răcăciuni a avut efectul dorit iar moralul soldaților s-a refăcut. Regele și-a îndeplinit promisiunea în iunie 1917. A aprobat reforma agrară și votul universal.