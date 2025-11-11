Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 noiembrie Data publicării: 11.11.2025 09:06 Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „A devenit un subiect de campanie politică. Ei au ajuns un fel de vinovați de serviciu” Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e mult exagerată Bărbat împușcat de polițiști: a refuzat să se îndepărteze de fosta concubina care avea ordin de protecție împotriva sa Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România: dezvăluiri despre rețeaua mercenarilor lui Horațiu Potra Ministerul Mediului anunță „un control generalizat” pe litoral. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite” Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu CSM a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu Moment de reculegere la Senat pentru femeile ucise anul acesta în România Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost eliberat din închisoare 1918 - SFÂRȘITUL MARELUI RĂZBOI Germania și puterile Antantei semnează într-un vagon de tren din pădurea Compiegne un armistițiu care avea să ducă la finalul Primului Război Mondial.Cu un minut înainte de ora 11 în a 11-a zi din ce-a de-a 11-a luna a anului, se trăgea ultimul glonț al unui război care a dus la moartea a 9 milioane de soldați.„Războiul care va pune capăt tuturor războaielor” se sfârșise, iar întreaga lume a ieșit pe străzi pentru a celebra pacea. Aceasta avea să dureze doar 20 de ani. 1990 - ZIUA BURLACILORZiua persoanelor singure (Singles Day) a fost sărbătorită prima dată în 1993, de patru studenți chinezi care au ales data de 11.11 pentru a simboliza patru „burlaci”.Sărbătoarea simboliza individualitatea. Pe măsură ce a devenit un fenomen cultural național, giganții comerciali au transformat ziua într-un eveniment de cumpărături.Singles Day a devenit cea mai mare zi de cumpărături online, depășind Black Friday. În 2023, vânzările au depășit 200 de miliarde de dolari.1865 - MEDICUL EROUMary Edwards Walker este prima femeie din istoria SUA care a primit Medalia de Onoare. A fost premiată pentru activitatea de chirurg în timpul Războiului CivilConsiderată o rebelă, Mary a fost prima femeie care a absolvit Colegiul Medical din Syracuse. Cu toate astea, spitalele refuzau să o angajeze, pe motiv că era femeie.A ajuns ulterior în Armată, unde trata soldații pe front. Mary mergea inclusiv în spatele liniilor inamice pentru a trata civilii care nu mai aveau la cine să meargă. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit... 2 Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a... 3 Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său 4 Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea... 5 Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...