Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 noiembrie

Data publicării:

1918 - SFÂRȘITUL MARELUI RĂZBOI

Germania și puterile Antantei semnează  într-un vagon de tren din pădurea Compiegne un armistițiu care avea să ducă la finalul Primului Război Mondial.

Cu un minut înainte de ora 11 în a 11-a zi din ce-a de-a 11-a luna a anului, se trăgea ultimul glonț al unui război care a dus la moartea a 9 milioane de soldați.

„Războiul care va pune capăt tuturor războaielor” se sfârșise, iar întreaga lume a ieșit pe străzi pentru a celebra pacea. Aceasta avea să dureze doar 20 de ani.

1990 - ZIUA BURLACILOR

Ziua persoanelor singure (Singles Day) a fost sărbătorită prima dată în 1993, de patru studenți chinezi care au ales data de 11.11 pentru a simboliza patru „burlaci”.

Sărbătoarea simboliza individualitatea. Pe măsură ce a devenit un fenomen cultural național, giganții comerciali au transformat ziua într-un eveniment de cumpărături.

Singles Day a devenit cea mai mare zi de cumpărături online, depășind Black Friday. În 2023, vânzările au depășit 200 de miliarde de dolari.


1865 - MEDICUL EROU

Mary Edwards Walker este prima femeie din istoria SUA care a primit Medalia de Onoare. A fost premiată pentru activitatea de chirurg în timpul Războiului Civil

Considerată o rebelă, Mary a fost prima femeie care a absolvit Colegiul Medical din Syracuse. Cu toate astea, spitalele refuzau să o angajeze, pe motiv că era femeie.

A ajuns ulterior în Armată, unde trata soldații pe front. Mary mergea inclusiv în spatele liniilor inamice pentru a trata civilii care nu mai aveau la cine să meargă.

