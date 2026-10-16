Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, în direct la Digi24, legat de pactul cu premierul desemnat, că a încheiat practic discuțiile cu Luca Niculescu și este vorba despre „un acord de instalare”, iar înțelegerea se referă la „respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare doar pe bază de venituri certe, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului”. Bolojan a subliniat că PNL va intra în opoziție.

„Discuțiile cu domnul Luca Niculescu au fost practic încheiate. Avem o formă a acestui posibil acord. Din nou, el se referă la câteva aspecte pe care vi le-am precizat anterior, respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare doar pe bază de venituri certe - pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat și toate eforturile pe care le-au făcut românii în această perioadă înseamnă că s-au făcut degeaba - respectarea angajamentelor noastre, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului, acestea sunt elementele”, a declarat Ilie Bolojan despre pactul cu Luca Niculescu.

Președintele PNL a subliniat că partidul său va intra în opoziție, iar durata pactului cu Niculescu este limitată. „În același timp, se precizează cât se poate de clar că PNL este un partid care intră în opoziție, că este un vot care nu e un acord politic, e doar un acord de instalare și că cel puțin o perioadă de timp până la aprobarea bugetului - pentru că avem nevoie de un buget pentru 2027 pentru a fi salvat acest an din punct de vedere bugetar și a nu ne complica situația economică a României, și asta înseamnă ianuarie, februarie anul viitor. Deci el are și o durată limitată de timp, dar din nou vom discuta toate aceste aspecte și cel mai probabil mâine se va lua o decizie în acest sens”

Întrebat ce se va întâmpla după ce expiră această înțelegere cu premierul Niculescu, Bolojan a spus că PNL nu va bloca lucrurile bune pe care viitorul guvern le va face. „E foarte important ca PNL să arate că nu este PSD”.

„PNL, așa cum v-am spus, intră în opoziție, începând de săptămâna viitoare suntem în situația în care lucrurile bune pe care le va face orice fel de guvern nu le vom bloca. Nu am făcut asta niciodată. Vom veni cu propuneri corecte pentru dezvoltarea României, iar atunci când se va sări peste cal, când se va irosi banul public, vom taxa aceste lucruri. Deci vom face o opoziție corectă și cinstită și cred că este o perioadă în care e foarte important ca PNL să arate că nu este PSD, în care să ne reconectăm cu oamenii, în care să-i ascultăm pe oameni și să construim un pol de modernizare, în așa fel încât oamenii care lucrează în țara asta, oamenii care cred că se poate face ceva în viață, prin muncă cinstită, prin normalitate, că direcția României este cea europeană, să aibă cu cine să voteze în 2028”, a spus Ilie Bolojan.

Editor : B.E.