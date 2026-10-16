Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan, despre pactul cu Luca Niculescu: E un acord de instalare, e foarte important ca PNL să arate că nu este PSD

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, în direct la Digi24, legat de pactul cu premierul desemnat, că a încheiat practic discuțiile cu Luca Niculescu și este vorba despre „un acord de instalare”, iar înțelegerea se referă la „respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare doar pe bază de venituri certe, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului”. Bolojan a subliniat că PNL va intra în opoziție.

„Discuțiile cu domnul Luca Niculescu au fost practic încheiate. Avem o formă a acestui posibil acord. Din nou, el se referă la câteva aspecte pe care vi le-am precizat anterior, respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare doar pe bază de venituri certe - pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat și toate eforturile pe care le-au făcut românii în această perioadă înseamnă că s-au făcut degeaba -  respectarea angajamentelor noastre, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului, acestea sunt elementele”, a declarat Ilie Bolojan despre pactul cu Luca Niculescu.

Președintele PNL a subliniat că partidul său va intra în opoziție, iar durata pactului cu Niculescu este limitată. „În același timp, se precizează cât se poate de clar că PNL este un partid care intră în opoziție, că este un vot care nu e un acord politic, e doar un acord de instalare și că cel puțin o perioadă de timp până la aprobarea bugetului - pentru că avem nevoie de un buget pentru 2027 pentru a fi salvat acest an din punct de vedere bugetar și a nu ne complica situația economică a României, și asta înseamnă ianuarie, februarie anul viitor. Deci el are și o durată limitată de timp, dar din nou vom discuta toate aceste aspecte și cel mai probabil mâine se va lua o decizie în acest sens”

Întrebat ce se va întâmpla după ce expiră această înțelegere cu premierul Niculescu, Bolojan a spus că PNL nu va bloca lucrurile bune pe care viitorul guvern le va face. „E foarte important ca PNL să arate că nu este PSD”.

„PNL, așa cum v-am spus, intră în opoziție, începând de săptămâna viitoare suntem în situația în care lucrurile bune pe care le va face orice fel de guvern nu le vom bloca. Nu am făcut asta niciodată. Vom veni cu propuneri corecte pentru dezvoltarea României, iar atunci când se va sări peste cal, când se va irosi banul public, vom taxa aceste lucruri. Deci vom face o opoziție corectă și cinstită și cred că este o perioadă în care e foarte important ca PNL să arate că nu este PSD, în care să ne reconectăm cu oamenii, în care să-i ascultăm pe oameni și să construim un pol de modernizare, în așa fel încât oamenii care lucrează în țara asta, oamenii care cred că se poate face ceva în viață, prin muncă cinstită, prin normalitate, că direcția României este cea europeană, să aibă cu cine să voteze în 2028”, a spus Ilie Bolojan.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz si ilie bolojan profimedia-1013635685
PNL și USR trebuie că colaboreze strâns, afirmă Bolojan. Ce spune despre o alianță între cele două partide pentru alegerile din 2028
bolojan partide
Premierul interimar, avertisment despre soarta Guvernului Niculescu: „Cel mai periculos adversar este tot PSD”
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Nicușor Dan a fost aliat sau adversar pentru Ilie Bolojan? Ce spune premierul interimar despre relația dintre președinte și PSD
Screenshot 2026-10-16 203531
Cea mai mare greșeală a lui Ilie Bolojan în mandatul de premier: „M-am gândit întotdeauna: este bine pentru familia mea?”
Banner electoral cu Nicolae Ciucă pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2,
Ce spune Ilie Bolojan despre datoria de 14 milioane de lei acumulată de PNL în urma lansării cărții lui Ciucă
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
nicusor dan presidency ro
Apărarea României la Marea Neagră, în discuțiile cu aliații. Nicușor...
Volodimir Zelenski
Reacția lui Zelenski, după ce a fost întrebat la Bruxelles dacă ar...
ilie bolojan captura
Bolojan, despre miniștrii din guvernul Niculescu: Astea sunt...
Ultimele știri
Nicușor Dan, anunț despre soarta Guvernului Niculescu. Ce spune despre votul de învestitură
Ilie Bolojan explică ce se va întâmpla cu tabăra din PNL care îl contestă. „Sunt două posibilități”
Ilie Bolojan, despre libertatea de decizie a premierului Luca Niculescu, într-un guvern dominat de PSD: „N-o să fie o perioadă comodă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj, verdict fără dubii după arbitrajul „cu scandal” al lui Istvan Kovacs la Oțelul – Csikszereda...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Surpriza lui Mihai Rotaru pentru fanii Universității Craiova! Premieră pe „Ion Oblemenco”
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro