1989 - Masacrul de la Timișoara

Protestatarii intră în sediul PCR din Timișoara și aruncă pe geam simboluri comuniste și documente. Armata este adusă în oraș pentru a restabili ordinea.

Timișoara se transformă într-un infern: focuri de armă, TAB-uri și tancuri implicate în luptele de stradă. La finalul zilei se numărau victimele: 66 de morţi.

Ordinul de a trage în manifestanți a venit direct de la Nicolae Ceaușescu: „Trebuie să lichidăm repede ce este în Timișoară. Oriunde se încearcă vreo acțiune, lichidată”.

1989 - Familia Simpson se prezintă

Lumea făcea cunoștință cu familia Simpson, din orașul Springfield. Primul episod al serialului a fost difuzat pe Fox și a avut 30 de minute. Sezonul a câștigat un Emmy.

În acest prim episod, Bart și-a făcut un tatuaj, mama lui, Marge, a cheltuit tot bugetul pentru Crăciun ca să-l șteargă, iar Homer a aflat că nu o să primească o primă.

13,4 milioane de oameni s-au uitat la primul episod. „The Simpsons” este cel mai longeviv serial de animație. În cele 37 de sezoane, a luat numeroase premii.

1903 - Începe era zborului

Pe plaja din Kitty Hawk, Carolina de Nord, avionul creat de frații Wright se ridica de la sol. Era primul zbor controlat al unui aparat mai greu decât aerul.

Momentul a fost surprins în fotografii de epocă. Primul zbor a durat doar 12 secunde. Avionul a mers 37 de metri, mai puțin decât anvergura unei aeronave Boeing 747.

Frații Wright erau producători de biciclete. Avionul lor era rudimentar, din lemn și pânză. Lanțuri, ca de bicicletă, legau motorul de elice. Începea era zborului.

