Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 17 ianuarie

Data publicării:
Digi 24_2026_01_17_07_32_12
Din articol
1991 - Furtună în deșert 2013 - Decăderea unei legende 1966 - Incident nuclear

1991 - Furtună în deșert

Statele Unite și aliații lor începeau operațiunea „Furtună în deșert” pentru eliberarea Kuweitului de forțele irakiene ale lui Saddam Hussein. Prima fază - atacuri aeriene.

42 de zile în continuu, avioanele coaliției au supus forțele lui Saddam la unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din istorie. Au fost folosite 88.500 de tone de bombe.

A fost prima luptă pentru avionul invizibil F-117. După atacurile din aer, a venit atacul terestru cu mii de tancuri. Pe 28 februarie, Kuweitul era eliberat. Coaliția câștigase.

2013 - Decăderea unei legende

Lance Armstrong recunoaște că a fost dopat de fiecare dată când a câștigat Turul Franței. Americanul luase de șapte ori la rând tricoul galben al legendarei curse.

Sportivul a făcut dezvăluirea în timpul unui interviu pentru Oprah. În acel moment, fusese deja condamnat de Agenția Mondială Antidrog și fusese lăsat fără titlurile câștigate.

Suspiciuni existau de mulți ani, dar Lance Armstrong a negat, chiar și în timpul anchetei, că lua substanțe interzise. Încă nu are voie la competiții cicliste oficiale.

1966 - Incident nuclear

Acum 60 de ani, deasupra sudului Spaniei, un bombardier american B-52, care avea 4 bombe cu hidrogen la bord, s-a ciocnit cu avionul cisternă care îl realimenta în zbor.

Ambele aeronave s-au prăbușit. Cele patru arme atomice au căzut lângă localitatea spaniolă Palomares. Două dintre ele au explodat parțial la impact și au iradiat zona.

Doi kilometri pătrați au fost contaminați cu plutoniu. Celelalte două bombe au fost recuperate intacte: una, dintr-un râu, iar cealaltă, din Mediterana, după două luni de căutări.

