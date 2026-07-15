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Ciucu: Congresul PNL a fost anulat pentru că sistemul funcţionează. Se apasă pe anumite butoane în momente-cheie

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Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi fost prim-vicepreşedinte al PNL, a declarat miercuri, la B1 TV, că deciziile luate de Partidul Naţional Liberal la cel mai recent congres au fost întoarse prin hotărâri ale Justiţiei „pentru că sistemul funcţionează”.

„E vorba despre un sistem la care eu m-am mai referit şi care este funcţional, dar nu vorbesc despre totalitatea oamenilor, sau despre un sistem în ansamblu, este vorba despre faptul că în România, în ţara noastră, în ultimii ani şi poate de mai mult timp, nicodată nu ai ştiut ce a fost mai înainte, politicianul care a pus în funcţii anumiţi oameni cărora să le dea ordin sau anumiţi oameni din sistem care au crescut anumiţi politicieni pe care îi protejează informatic şi pe care îi protejează şi în Justiţie, câteodată.

Eu, când am vorbit despre sistem, nu am vrut să generalizez. Atunci eram la Congresul PNL, congres care a fost anulat, pentru că sistemul funcţionează şi se apasă pe anumite butoane în momente-cheie, despre asta este vorba. (...) Nu vorbim despre totalitatea sistemului de Justiţie, nu vorbim despre totalitatea şi integralitatea instituţiilor de forţă, dar şi în sistemul de Justiţie se ajunge prin concursuri organizate către politicieni, în sistemele de forţă se ajunge prin mecanisme care nouă ne sunt obscure, dar din acest punct de vedere nu este regulă ce se întâmplă astăzi în România”, a afirmat Ciprian Ciucu, potrivit News.ro.

El este de părere că, după deciziile din justiţie care au vizat Congresul PNL, ar trebui ca unele chestiuni să fie lămurite.

„După ce am văzut ce s-a întâmplat, cum anumite dosare au fost tratate cu prioritate, cum s-au ales, cum s-au decis, cine le judecă, lucrurile astea ar trebui mult mai bine lămurite în România”, a spus Ciucu.

Liberalii s-au reunit, joia trecută, într-o şedinţă informală după decizia Tribunalului Bucureşti referitoare la hotărârile luate la Congresul extraordinar şi anunţă că opinia generală a fost că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii. În perioada următoare, au anunţat liberalii, „vor fi analizate soluţiile pentru menţinerea direcţiei PNL pe linia votului covârşitor al membrilor partidului”.

„Ca efect al suspendării de către Tribunalul Bucureşti a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcţiona în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Naţional Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii”, au transmis liberalii după şedinţă.

Editor : C.L.B.

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