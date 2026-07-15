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Nicolae Cristache, jurnalist care a marcat presa românească și a format mulți gazetari, a murit

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Nicolae Cristache
Jurnalistul și scriitorul Nicolae Cristache. Foto: Facebook
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Jurnalistul și scriitorul Nicolae Cristache, care făcea parte din vechea gardă a gazetarilor români, a murit miercuri la vârsta de 86 de ani. Cristache a fomat nenumărate coindeie din presa actuală din România, marcând peisajul media.

Născut la 5 noiembrie 1939, la Brăila, Nicolae Cristache a fost membru al Uniunii Scriitorilor și una dintre vocile cunoscute ale presei românești din ultimele decenii. A absolvit Academia de Studii Economice din București, însă și-a construit cariera în jurnalism și literatură.

Nicolae Cristache a ocupat funcții de conducere în numeroase redacții, după căderea regimului comunist, fiind redactor-șef la Curierul Românesc și Expres, director al publicațiilor Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei. De asemenea, a fost unul dintre cei mai apreciați editorialiști ai presei românești, semnând articole în nenumărate publicații.

Acesta lasă în urmă și o operă impresionantă, alcătuită din romane, volume de publicistică, teatru și eseuri. În ultimii ani s-a retras din presa în care nu se mai regăsea.

Trupul neînsuflețit al lui Nicolae Cristache va fi incinerat, a anunțat cea care i-a fost alături în viața privată, jurnalista Talida Covaci.

Editor : M.C

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