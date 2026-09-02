digistoria

1666 – MARELE INCENDIU DIN LONDRA

O flacără uitată peste noapte în brutăria londoneză care îl servea pe regele Charles II aprinde clădirea. Focul se răspândește rapid, iar în câteva ore orașul intră în haos.

Infernul durează patru zile, timp în care incendiul face cenușă 80% din oraș. Peste 13.000 de clădiri, inclusiv o catedrală și sediul primăriei ard complet.

Oficial mor doar 6 oameni, însă numărul real e necunoscut. Paradoxal, străzile sunt curățate de molimele ce răvășeau Londra cu un an înainte iar orașul e reconstruit din temelii.

1870 - UMILIREA FRANȚEI

Franța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck.

Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului Francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului German.

Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului Împărat al Germaniei în Sala Oglinzilor de la Versailles.

1945 - JAPONIA CAPITULEAZĂ

Pe puntea cuirasatului american USS Missouri, ancorat în Golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de Externe, a venit în frac.

Din partea Aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. Au urmat apoi reprezentanți ai celorlalte state aliate din Pacific.

Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al Doilea Război Mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974.

Editor : C.S.