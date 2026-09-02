Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 septembrie Data publicării: 02.09.2026 08:26 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Doi copii din Constanța traversează calea ferată printre bariere, cu câteva secunde înainte să treacă un tren „Nu poți să respiri noaptea”. Sezonul ambroziei, coșmar cu repetiție pentru două milioane de români. Avertismentul medicilor 600 de locuințe pentru tineri și o cale ferată strategică, în impas: șantierele deschise în PNRR au rămas fără finanțare Seceta schimbă peisajul Dunării la Calafat: kilometri de nisip și nave blocate pe fluviu. „Niciodată nu a fost așa ceva!” Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse) Scandal în fruntea Parlamentului. PNL i-a schimbat pe susținătorii guvernului Veștea. Liberalii și USR acuză un blat PSD-AUR Alertă într-un hotel din Constanța: 58 de persoane au acuzat stări de rău. Ministerul Sănătății: DSP a deschis o anchetă epidemiologică Germania învinovățește Rusia pentru tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig: „Se încadrează în modelul cunoscut” Scandal în Berceni: edilul a oprit repararea pasajului peste Autostrada Capitalei. CNAIR amenință cu poliția: „Nu este Vestul Sălbatic” 1666 – MARELE INCENDIU DIN LONDRA O flacără uitată peste noapte în brutăria londoneză care îl servea pe regele Charles II aprinde clădirea. Focul se răspândește rapid, iar în câteva ore orașul intră în haos.Infernul durează patru zile, timp în care incendiul face cenușă 80% din oraș. Peste 13.000 de clădiri, inclusiv o catedrală și sediul primăriei ard complet.Oficial mor doar 6 oameni, însă numărul real e necunoscut. Paradoxal, străzile sunt curățate de molimele ce răvășeau Londra cu un an înainte iar orașul e reconstruit din temelii. 1870 - UMILIREA FRANȚEIFranța este umilită de Prusia la bătălia de la Sedan. Împăratul Napoleon al III-lea și 100.000 de soldați au căzut prizonieri armatelor conduse de Bismarck.Victoria prusacă duce la prăbușirea Imperiului Francez și la detronarea lui Napoleon al III-lea. Franța a pierdut Alsacia și Lorena, care devin parte a Imperiului German.Armatele prusace ocupă Parisul câteva zile mai târziu. Bismarck a organizat încoronarea primului Împărat al Germaniei în Sala Oglinzilor de la Versailles.1945 - JAPONIA CAPITULEAZĂPe puntea cuirasatului american USS Missouri, ancorat în Golful Tokyo, japonezii au semnat capitularea finală. Șeful delegației, ministrul de Externe, a venit în frac.Din partea Aliaților, primul care a semnat documentul a fost generalul american Douglas MacArthur. Au urmat apoi reprezentanți ai celorlalte state aliate din Pacific.Aceasta a fost ceremonia finală a celui de-al Doilea Război Mondial. Au existat însă unități japoneze care nu au aflat. Ultimul soldat nipon s-a predat în 1974. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS 2 Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din... 3 „Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de... 4 ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare... 5 Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...