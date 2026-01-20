Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 20 ianuarie

2014 - TRAGEDIA DIN APUSENI

La ora 13:35 un avion decola din București într-o cursă umanitară. La bord erau 2 piloți, 4 medici și o studentă la medicină. Obiectivul final: prelevare multiplă în Oradea.

Însă, 2 ore și 45 de minute mai târziu, venea un apel de ajutor prin 112. Doctorul Radu Zamfir, unul dintre medicii de la bord, anunța că avionul s-a prăbușit în munți.

Zona și condițiile meteo au întârziat misiunea de salvare. Doi oameni au murit: Adrian Iovan, comandantul, și studenta Aurelia Ion. Cinci persoane au supraviețuit.

1942 - APARE „SOLUȚIA FINALĂ”

Lideri naziști se strângeau într-o vilă de protocol lângă Berlin. Au discutat despre „soluția finală a problemei evreiești”. Cu alte cuvinte, exterminarea tuturor evreilor.

A fost făcută o listă cu numărul total de evrei din Europa. Naziștii au calculat că sunt peste 11 milioane. 6 milioane dintre ei au fost uciși în ghetouri și lagăre de exterminare.

Stenogramele conferinței de la Wannsee au fost găsite intacte de Aliați la finalul războiului. Au fost probe-cheie în procesele contra liderilor naziști de la Nuremberg.

1982 - OZZY OSBOURNE MUȘCĂ UN LILIAC

Solistul Black Sabbath, Ozzy Osbourne, a comis acum 43 de ani unul dintre cele mai extreme gesturi din timpul unui concert rock. Mușcă un cap de liliac în fața publicului.

Rockerul a crezut că este o jucărie de recuzită, dar și-a dat seama rapid că nu a fost așa. Ozzy Osbourne a plecat de pe scenă și s-a dus la spital pentru injecții antirabice.

Momentul a făcut înconjurul lumii. Black Sabbath și Ozzy au primit o atenție uriașă din partea presei. Artistul a povestit incidentul în aproape orice interviu din anii '80.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

