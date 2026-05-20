Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 mai Data publicării: 20.05.2026 07:34 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1990 Duminica Orbului 1940 Începutul coșmarului 1927 Zbor peste Atlantic Anunțul PMB privind blocul din Rahova afectat de o explozie: când ar putea unii locatari să-și recupereze bunurile Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate Pasajul Basarab va intra în reparații pe timpul verii. Primarul Capitalei anunță că vor exista restricții de circulație Două escorte românce, oferite fostului ministru al transporturilor din Spania, ca mită în schimbul unor contracte cu statul (presă) Mugur Isărescu: Un premier tehnocrat nu ar fi o soluție. Eu am fost. Spre sfârșitul mandatului vorbeam singur Un avion F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. MApN: „Piloții au identificat ținta, au lansat o rachetă aer-aer” Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile (sondaj INSCOP) Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distibuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes 1990 Duminica OrbuluiIon Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare post-comuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular „Duminica Orbului.” Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, sensul este cu totul altul.Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost „orbiți” de propaganda FSN, au explicat analiștii.1940 Începutul coșmaruluiPrimii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun. Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu nr. 1 va primi porecla de „Moartea Neagră” din cauza brutalității sale.Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste un milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz.1927 Zbor peste AtlanticAviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând - să devină primul om care zboară singur peste Atlantic, fără oprire.Avionul său argintiu, botezat „Spirit of St. Louis”, a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, pentru a reduce consumul.Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față. Dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot... 2 Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră... 3 Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în... 4 Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel... 5 Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...