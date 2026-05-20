digistoria

1990 Duminica Orbului

Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare post-comuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular „Duminica Orbului.”

Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, sensul este cu totul altul.

Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost „orbiți” de propaganda FSN, au explicat analiștii.

1940 Începutul coșmarului

Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun.

Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu nr. 1 va primi porecla de „Moartea Neagră” din cauza brutalității sale.

Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste un milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz.

1927 Zbor peste Atlantic

Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând - să devină primul om care zboară singur peste Atlantic, fără oprire.

Avionul său argintiu, botezat „Spirit of St. Louis”, a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, pentru a reduce consumul.

Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față. Dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris.

