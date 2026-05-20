Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 mai

Data publicării:
Digi 24_2026_05_20_06_58_40
Din articol
1990 Duminica Orbului 1940 Începutul coșmarului 1927 Zbor peste Atlantic

1990 Duminica Orbului

Ion Iliescu și FSN câștigă primele alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare post-comuniste. Votul a avut loc în ziua numită popular „Duminica Orbului.”

Este a șasea duminică de după Paște, când Iisus a vindecat un orb din naștere, de aici și numele. Dar în cazul alegerilor din 1990, sensul este cu totul altul.

Victoria celor considerați a fi eșalonul 2 din PCR ar fi venit pentru că alegătorii români, abia ieșiți dintr-o dictatură, au fost „orbiți” de propaganda FSN, au explicat analiștii.

1940 Începutul coșmarului

Primii 30 de deținuți ajungeau la Auschwitz, pe atunci un nou lagăr de concentrare deschis de naziști pe teritoriul Poloniei ocupate. Erau infractori de drept comun.

Acești 30 vor ajuta gardienii să reprime și să controleze restul deținuților. Prizonierul cu nr. 1 va primi porecla de „Moartea Neagră” din cauza brutalității sale.

Coșmarul a durat la Auschwitz până în ianuarie 1945, când lagărul a fost eliberat de Armata Roșie. Peste un milion de oameni au fost uciși în lagărele Auschwitz.

1927 Zbor peste Atlantic

Aviatorul american Charles Lindbergh decola de lângă New York cu un singur obiectiv în gând - să devină primul om care zboară singur peste Atlantic, fără oprire.

Avionul său argintiu, botezat „Spirit of St. Louis”, a fost construit special pentru acest zbor. Fuzelajul era foarte eficient aerodinamic, pentru a reduce consumul.

Singurul motor ocupa toată partea frontală, așa că Charles Lindbergh nu putea vedea direct în față. Dar după 33 de ore de zbor, ateriza în siguranță lângă Paris.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
pavel orlov
4
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
vlad turcanu fb
5
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dig19mai
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 mai
333
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 mai
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 mai
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 mai
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 mai
Recomandările redacţiei
Meeting of the NATO Military Committee
SUA vor retrage mai multe trupe din Europa, spune comandantul suprem...
factura energie si bancnote lei
Cum a ajuns România să aibă unele dintre cele mai mari facturi la...
vladimir putin la birou
„Oamenii s-au săturat de acest război fără sfârșit”. Nemulțumirea...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
UDMR nu vrea să mai guverneze cu PSD. Kelemen Hunor: Ar însemna să...
Ultimele știri
Anunțul PMB privind blocul din Rahova afectat de o explozie: când ar putea unii locatari să-și recupereze bunurile. Planul pe trei luni
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Rusia trimite soldații răniți înapoi pe linia frontului, fără să-i lase să-și termine recuperarea. „Trebuie să-mi crească un braț nou?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Gigi Becali a ales ziua cea mare! Când va fi sfințită biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Horațiu Potra, tranzacții imobiliare cu o șefă de la o mare companie de stat. Ce avere uriașă are femeia
Adevărul
Noi reguli pentru obținerea permisului de conducere: șoferii care scapă de proba teoretică
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în...
Newsweek
Tribunalul judecă azi dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv la pensie. Șanse bune
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...