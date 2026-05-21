Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 mai

2006 - Muntenegru își declară independența 1904 - Nașterea FIFA 2017 - Se trage cortina

2006 - Muntenegru își declară independența

Muntenegru a organizat un referendum de independență față de Serbia, alături de care forma o uniune statală. Era ultima rămășiță a Iugoslaviei create în 1918.

55% dintre cei care au participat la vot au fost pentru independență. Prezența la vot a fost uriașă 86,5%. Muntenegru a redevenit stat independent pe 3 iunie.

Regatul Muntenegru se unise cu Serbia în 1918, la finalul Primului Război Mondial, în ciuda opoziției Regelui. În jurul acestei noi țări s-a format statul numit Iugoslavia.

1904 - Nașterea FIFA

FIFA, sau Federația Internațională de Fotbal Asociație, lua naștere pe Rue Saint Honore 229 din Paris. Opt țări, toate din Europa, au fondat această instituție.

FIFA a fost creată să supravegheze competițiile internaționale de fotbal, care deveneau din ce în ce mai populare în epocă. Primul turneu FIFA a fost în 1908.

În prezent, în FIFA sunt 211 asociații naționale de fotbal. Imaginea federației a fost pătată de scandalurile de corupție în care au fost implicați liderii săi în ultimii ani.

2017 - Se trage cortina

După 146 de ani de activitate, unul dintre cele mai cunoscute circuri ambulante din lume ținea ultimul spectacol. Povestea se termina în statul New York.

Circul fondat de P.T. Barnum și de frații Ringling era cunoscut mai mult după porecla de „cel mai grozav spectacol din lume”. Animalele erau marea atracție.

Două trenuri, cu câte 60 de vagoane, erau folosite pentru mutarea circului dintr-un loc în altul. Spectacolul ambulant a revenit în 2023, dar fără animale.

