2002 - INVITAȚIE ÎN NATO

România era invitată oficial să adere la NATO, în cadrul summitului Alienței de la Praga. Alte șase state din Europa de Est au mai fost invitate.

Procesul de aderare a durat doi ani, iar pe 29 martie țara noastră a depus instrumentele de ratificare. Pe 2 aprilie, tricolorul românesc a fost arborat la sediul NATO.

România își îndeplinea atunci unul din principalele obiective de dupa 1989. La patru ani după aderare, în 2008, țara noastră a găzduit un summit NATO.

1931 - TRAGEDIA LUI FRANKENSTEIN

Pe ecranele cinematografelor din Statele Unite apare filmul „Frankenstein”. Producția era inspirată din cartea cu același nume, scrisă de britanica Mary Shelly.

Monstrul doctorului Frankenstein, o creatură grotească, făcută din bucăți și reanimată prin știință, era jucat de Boris Karloff. A fost rolul care i-a definit toată cariera.

Aproape 100 de ani mai târziu, Frankenstein rămâne unul dintre cei mai cunoscuți monștri ai cinematografiei. În 1991 pelicula ajunge în arhiva de film a Statelor Unite.

1783 - ZBORUL CU BALONUL

Doi francezi reușesc primul zbor din lume cu un balon cu aer cald. Aparatul era o creație a fraților Montgolfier. Fără să fie legat la sol, se ridică mai bine de 150 de metri.

Zborul a avut loc cu permisiune de la regele Ludovic al XVI-lea, care a fost de față. Balonul a decolat în jurul orei 14, din curtea unui castel de la marginea Parisului.

Acest prim zbor a durat 25 de minute. Balonul, care avea la bord două persoane, a mers 9 kilometri. Balonul a devenit apoi un mijloc de transport.

Editor : C.S.