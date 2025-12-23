Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 decembrie

Data publicării:
Digi 24_2025_12_23_08_50_50
Din articol
2002 - Avion versus dronă 1947 - Revoluție tehnologică 1986 - Zbor în jurul lumii

2002 - Avion versus dronă

Într-o zonă deasupra Irakului, o dronă americană era fost doborâtă de un MiG-25 irakian. A fost prima confruntare între o dronă și un avion pilotat de om.

Drona Predator era înarmată cu rachete aer-aer. A tras spre MiG, dar a ratat. Pilotul irakian a ripostat și a nimerit. Drona nu trebuia să lupte, dar era prea lentă ca să fugă.

Pe câmpul de luptă modern, dronele și avioanele colaborează între ele. Războiul din Ucraina a arătat cât de importante sunt dronele în luptele din ziua de azi.


1947 - Revoluție tehnologică

Laboratoarele Bell din Statele Unite demonstrau cea mai nouă invenție a lor - tranzistorul. Este piesa care a creat lumea electronică modernă a vieții noastre de zi cu zi.

Principiul de funcționare al unui tranzistor a rămas același. Este un dispozitiv care controlează curentul electric. Tranzistorul este un întrerupător fără părți care se mișcă.

Cu tranzistori, dispozitivele electronice au putut fi făcute mai mici, mai ieftine și mai accesibile ca niciodată. Inventatorii tranzistorului au luat premiul Nobel în 1956.

1986 - Zbor în jurul lumii

Voyager, un avion experimental, pilotat de Dick Rutan și Jeana Yeager, ateriza la baza aeriană Edwards din California. Decolase tot de acolo, cu nouă zile înainte.

A fost primul zbor în jurul lumii, fără oprire și fără realimentare. 55.000 de oameni erau la fața locului, iar 23 de televiziuni din SUA și Europa au transmis în direct.

Voyager a zburat peste 40.000 km cu o viteză medie de 187 km/h. A consumat 98,5% din combustibilul din rezervoare. Avionul este expus la muzeul Smithsonian.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
4
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2025_12_22_07_45_59
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 decembrie
Digi 24_2025_12_21_08_23_57
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 decembrie
Digi 24_2025_12_20_08_26_46
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 decembrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 decembrie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 18 decembrie
Recomandările redacţiei
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
Jaw-dropping new weapon drop dozens of attacking drones out of sky
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea...
sibiu accident
Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi...
Ultimele știri
Surpriză pentru fanii Queen: o melodie necunoscută, cu vocea lui Freddie Mercury, făcută publică de Brian May
Alternativa pentru Germania, acuzată că strânge informații pentru Kremlin: tehnica întrebărilor parlamentare
Tragedie aviatică în Mexic: doi morți după prăbușirea unui avion militar aflat într-o misiune medicală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Mălina Guler S-A SINUCIS?! Mesajul prin care și-a anunțat dispariția a fost făcut public abia acum
Fanatik.ro
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...