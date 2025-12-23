digistoria

2002 - Avion versus dronă

Într-o zonă deasupra Irakului, o dronă americană era fost doborâtă de un MiG-25 irakian. A fost prima confruntare între o dronă și un avion pilotat de om.

Drona Predator era înarmată cu rachete aer-aer. A tras spre MiG, dar a ratat. Pilotul irakian a ripostat și a nimerit. Drona nu trebuia să lupte, dar era prea lentă ca să fugă.

Pe câmpul de luptă modern, dronele și avioanele colaborează între ele. Războiul din Ucraina a arătat cât de importante sunt dronele în luptele din ziua de azi.



1947 - Revoluție tehnologică

Laboratoarele Bell din Statele Unite demonstrau cea mai nouă invenție a lor - tranzistorul. Este piesa care a creat lumea electronică modernă a vieții noastre de zi cu zi.

Principiul de funcționare al unui tranzistor a rămas același. Este un dispozitiv care controlează curentul electric. Tranzistorul este un întrerupător fără părți care se mișcă.

Cu tranzistori, dispozitivele electronice au putut fi făcute mai mici, mai ieftine și mai accesibile ca niciodată. Inventatorii tranzistorului au luat premiul Nobel în 1956.

1986 - Zbor în jurul lumii

Voyager, un avion experimental, pilotat de Dick Rutan și Jeana Yeager, ateriza la baza aeriană Edwards din California. Decolase tot de acolo, cu nouă zile înainte.

A fost primul zbor în jurul lumii, fără oprire și fără realimentare. 55.000 de oameni erau la fața locului, iar 23 de televiziuni din SUA și Europa au transmis în direct.

Voyager a zburat peste 40.000 km cu o viteză medie de 187 km/h. A consumat 98,5% din combustibilul din rezervoare. Avionul este expus la muzeul Smithsonian.

