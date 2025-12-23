Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 decembrie Data publicării: 23.12.2025 09:03 Din articol 2002 - Avion versus dronă 1947 - Revoluție tehnologică 1986 - Zbor în jurul lumii Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 Accident pe A1, în județul Sibiu: patru răniţi, printre care doi copii, după ciocnirea a două microbuze Surpriză pentru fanii Queen: o melodie necunoscută, cu vocea lui Freddie Mercury, făcută publică de Brian May Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă granița cu România Proteste la Tirana, în Albania: oamenii cer demisia guvernului, după acuzațiile de corupție aduse vicepremierului Norocul unor spanioli: au câștigat 468 de milioane de euro la loterie după ce orășelul lor a fost devastat de un incendiu Pas spre normalitate: Polonia interzice ținerea câinilor în lanț. România rămâne în urmă: „La noi încă nu există lege” Influencerii din spatele gratiilor: pușcăriașii au conturi pe rețelele sociale, prin care își prezintă viața detaliată din închisoare Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii mele este simplă” 2002 - Avion versus dronăÎntr-o zonă deasupra Irakului, o dronă americană era fost doborâtă de un MiG-25 irakian. A fost prima confruntare între o dronă și un avion pilotat de om. Drona Predator era înarmată cu rachete aer-aer. A tras spre MiG, dar a ratat. Pilotul irakian a ripostat și a nimerit. Drona nu trebuia să lupte, dar era prea lentă ca să fugă.Pe câmpul de luptă modern, dronele și avioanele colaborează între ele. Războiul din Ucraina a arătat cât de importante sunt dronele în luptele din ziua de azi.1947 - Revoluție tehnologicăLaboratoarele Bell din Statele Unite demonstrau cea mai nouă invenție a lor - tranzistorul. Este piesa care a creat lumea electronică modernă a vieții noastre de zi cu zi. Principiul de funcționare al unui tranzistor a rămas același. Este un dispozitiv care controlează curentul electric. Tranzistorul este un întrerupător fără părți care se mișcă.Cu tranzistori, dispozitivele electronice au putut fi făcute mai mici, mai ieftine și mai accesibile ca niciodată. Inventatorii tranzistorului au luat premiul Nobel în 1956.1986 - Zbor în jurul lumiiVoyager, un avion experimental, pilotat de Dick Rutan și Jeana Yeager, ateriza la baza aeriană Edwards din California. Decolase tot de acolo, cu nouă zile înainte.A fost primul zbor în jurul lumii, fără oprire și fără realimentare. 55.000 de oameni erau la fața locului, iar 23 de televiziuni din SUA și Europa au transmis în direct.Voyager a zburat peste 40.000 km cu o viteză medie de 187 km/h. A consumat 98,5% din combustibilul din rezervoare. Avionul este expus la muzeul Smithsonian. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim... 2 După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni... 3 România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe... 4 Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul... 5 „Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...