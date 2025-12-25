Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 decembrie

1 - ÎNCEPUTUL EREI NOASTRE

Nașterea lui Iisus Hristos reprezintă începutul erei noastre. Sfântul Dionisie cel Smerit, născut în Dobrogea, a propus numărarea anilor în funcție de nașterea lui Iisus.

Astfel, toată istoria omenirii se împarte în înainte și după Hristos. În latină, se folosește sintagma „anno Domini”, adică anul Domnului, pentru era curentă a istoriei.

Anul nașterii Domnului este considerat anul 1. Nu există anul zero. Și calendarul iulian, și calendarul gregorian folosesc acest sistem de a număra trecerea anilor.

1989 - SFÂRȘITUL DICTATORULUI

Tribunalul Militar Extraordinar Român îi condamna la moarte pe Nicolae și Elena Ceaușescu, în ziua de Crăciun. Au fost executați în aceeași zi, la Târgoviște.

Cei doi au fost acuzați și găsiți vinovați de genocid, subminarea economiei naționale și a puterii de stat. A fost ultima execuție făcută în istoria României.

Dovadă că România a intrat într-o nouă eră, slujba de Crăciun de la Patriarhie a fost transmisă în direct, pentru prima oară, de Televiziunea Română.

1991 - ULTIMUL ȚAR ROȘU

În fața camerelor de luat vederi, ca să fie auzit în toată lumea, Mihail Gorbaciov și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

A fost primul și singurul om care a avut această funcție. Demisia a venit după o înțelegere cu Boris Elțin. Gorbaciov rămăsese președinte al unei țări inexistente.

După anunțul lui Gorbaciov, drapelul roșu, cu secera și ciocanul, a fost coborât de pe Kremlin. În locul lui a fost ridicat tricolorul rus. A doua zi, URSS a fost dizolvată.

