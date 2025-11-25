Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 noiembrie Data publicării: 25.11.2025 08:22 Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci” Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în următoarele 2-3 luni” Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter 4: „Vecinul trezit de mascați te face să te gândești de două ori” Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru Ucraina: Orice camion de la paradă e prezentat ca pregătire de război C Ce se întâmplă cu celelalte pensii speciale. Tanczos Barna: „Nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați” Tanczos Barna: Termenul-limită de 28 noiembrie, pentru modificarea pensiilor magistraților, există. Suntem în pericol de a pierde banii Tanczos Barna, despre cumulul pensie-salariu la stat: Dacă ai capacitatea de a munci după 50 de ani, te-ai pensionat prea devreme Tánczos Barna, despre impozitul de 1% pe cifra de afaceri: „Trebuie anulat” Vicepremier, despre banii primăriilor: Dacă nu pot finaliza proiectele PNRR, vom pierde cum pierdem din cauza pensiilor din justiție 2020 - ZEUL FOTBALULUI MOARE Diego Maradona, una dintre marile legende ale fotbalului global, moare în somn la vârsta de 60 de ani, în casa sa din Buenos Aires. A făcut stop cardiac după o operație.Moartea sa a șocat întreaga planetă, și a provocat un uriaș val de tristețe. Fotbalistul a primit funeralii naționale. Zeci de mii de oameni s-au adunat să aducă un ultim omagiu.Maradona a fost considerat un zeu al fotbalului și a lăsat o moștenire incomparabilă. A câștigat titluri și s-a făcut remarcat prin zeci de momente ca „Mâna lui Dumnezeu”. 2005 - PLAN APOCALIPTICSunt deschise în premieră arhivele URSS care dezvăluie planurile nucleare ale Uniunii Sovietice pentru un atac masiv împotriva NATO în timpul Războiului Rece.Conform hărților, sovieticii ar fi atacat cu bombe atomice Europa de Vest. Frankfurt, Munchen și Bruxelles ar fi fost anihilate. Dar Franța și UK ar fi fost scutite de atac nuclear.Desecretizarea a arătat că URSS considera NATO o amenințare constantă și că atacul nuclear ar fi fost ultima opțiune. Planurile desecretizate erau din 1979.1992 - SFÂRȘITUL CEHOSLOVACIEIÎn 1992, Parlamentul Cehoslovaciei votează divizarea țării în două: Cehia și Slovacia. Ultima zi a Cehoslovaciei pe harta Europei va fi 31 decembrie 1992.Cehoslovacia s-a născut din ruinele Imperiului Austro-Ungar în 1918. Includea unele dintre cele mai puternic industrializate părți ale vechiului imperiu.După 1945, țara intră în blocul estic, iar în 1968 încearcă să scape. Primăvara de la Praga este însă zdrobită de sovietici. În 1989, Revoluția de Catifea are succes. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile... 2 Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar... 3 Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile... 4 Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să... 5 Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...