Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 noiembrie

Data publicării:

2020 - ZEUL FOTBALULUI MOARE

Diego Maradona, una dintre marile legende ale fotbalului global, moare în somn la vârsta de 60 de ani, în casa sa din Buenos Aires. A făcut stop cardiac după o operație.

Moartea sa a șocat întreaga planetă, și a provocat un uriaș val de tristețe. Fotbalistul a primit funeralii naționale. Zeci de mii de oameni s-au adunat să aducă un ultim omagiu.

Maradona a fost considerat un zeu al fotbalului și a lăsat o moștenire incomparabilă. A câștigat titluri și s-a făcut remarcat prin zeci de momente ca „Mâna lui Dumnezeu”.

2005 - PLAN APOCALIPTIC

Sunt deschise în premieră arhivele URSS care dezvăluie planurile nucleare ale Uniunii Sovietice pentru un atac masiv împotriva NATO în timpul Războiului Rece.

Conform hărților, sovieticii ar fi atacat cu bombe atomice Europa de Vest. Frankfurt, Munchen și Bruxelles ar fi fost anihilate. Dar Franța și UK ar fi fost scutite de atac nuclear.

Desecretizarea a arătat că URSS considera NATO o amenințare constantă și că atacul nuclear ar fi fost ultima opțiune. Planurile desecretizate erau din 1979.

1992 - SFÂRȘITUL CEHOSLOVACIEI

În 1992, Parlamentul Cehoslovaciei votează divizarea țării în două: Cehia și Slovacia. Ultima zi a Cehoslovaciei pe harta Europei va fi 31 decembrie 1992.

Cehoslovacia s-a născut din ruinele Imperiului Austro-Ungar în 1918. Includea unele dintre cele mai puternic industrializate părți ale vechiului imperiu.

După 1945, țara intră în blocul estic, iar în 1968 încearcă să scape. Primăvara de la Praga este însă zdrobită de sovietici. În 1989, Revoluția de Catifea are succes. 

Editor : C.S.

