digistoria

1917 - PE AICI NU SE TRECE

Începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România.

Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27.000 de soldați - morți, răniți, dispăruți - dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece.

Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria Armatei Române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești.

1945 - PRIMUL ATAC ATOMIC

Un bombardier american B-29, numit Enola Gay, a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul.

Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om.

„Little Boy”, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16 mii de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani, care erau prizonieri la japonezi.

2012 - CURIOZITATE MARȚIANĂ

Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte, după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui, cândva, viață.

Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o.

Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 km pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o „baterie” nucleară cu plutoniu.

Editor : C.L.B.