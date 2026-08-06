Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 6 august

Data publicării:
fgbhsgbhsgbs
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1917 - PE AICI NU SE TRECE

Începea bătălia de la Mărășești, când zeci de mii de soldați români au ținut piept armatelor germane care încercau să spargă frontul și să ocupe toată România.

Luptele au durat aproape o lună. Armata română a pierdut peste 27.000 de soldați - morți, răniți, dispăruți - dar a rezistat. Armata Kaiserului a aflat că pe aici nu se trece.

Este considerată una dintre cele mai importante lupte din istoria Armatei Române. În 1938, regele Carol al II-lea a inaugurat mausoleul dedicat celor căzuți la Mărășești.

1945 - PRIMUL ATAC ATOMIC

Un bombardier american B-29, numit Enola Gay, a aruncat o bombă experimentală deasupra orașului Hiroshima din Japonia. În câteva secunde, bomba a nimicit orașul.

Zeci de mii de oameni au murit. Două treimi dintre clădiri au fost distruse. Hiroshima a fost prima țintă a unei bombe nucleare, cea mai distructivă armă creată de om.

„Little Boy”, cum a fost numită bomba de la Hiroshima, a avut forța a 16 mii de tone de TNT. Printre victime au fost și soldați americani, care erau prizonieri la japonezi.

2012 - CURIOZITATE MARȚIANĂ

Robotul Curiosity a ajuns în siguranță pe Marte, după un zbor de 560 de milioane de kilometri și 8 luni. NASA dorea să vadă dacă Marte a putut găzdui, cândva, viață.

Mai mult, Curiosity trebuia să facă studii care să pregătească viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Marte. Misiunea trebuia să dureze 2 ani, dar NASA a prelungit-o.

Curiosity este încă pe Marte și încă este activ. A mers mai bine de 30 km pe suprafața planetei roșii. Robotul primește putere de la o „baterie” nucleară cu plutoniu.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
1
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Nauru Flag
2
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
dragoi 1
3
Cine este românca Alecsandra Drăgoi, tânăra care a realizat fotografia oficială a noului...
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
4
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
sebastian stan
5
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis...
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Digi Sport
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 5 august
fghxhj
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 august
zzv bnzb nzf
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 3 august
Digi 24_2026_08_02_06_26_50
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 2 august
Digi 24_2026_08_01_07_58_13
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 august
Recomandările redacţiei
primarul ionel ciocan din gaujani
Suspiciuni în privința despăgubirilor pentru secetă. Primar prins și...
Vienna
Foști oficiali europeni și ruși au purtat discuții secrete în...
oana gheorghiu la o sedinta
Oana Gheorghiu: Peste un sfert dintre primăriile din țară nu s-au...
Ukraine Confirms Retreat To Outskirts Of Town Claimed By Moscow
Valeri Zalujnîi spune ca de fapt NATO are nevoie de Ucraina: „Să...
Ultimele știri
Un bărbat din Hunedoara și-a sechestrat copilul de 2 ani și a amenințat că îl omoară
Trump şi Hegseth s-au confruntat la Camp David pe tema epuizării stocurilor de rachete ale Statelor Unite (Washington Post)
Ce se întâmplă cu anvelopele când asfaltul se încinge pe timp de caniculă. Greșeala care poate provoca o explozie în mers
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Tratamentul costă aproape jumătate de milion de dolari". Detalii despre starea Alinei Pușcău, diagnosticată...
Cancan
Au DIVORȚAT, după 2 ani de căsnicie! Vestea momentului în showbiz😮
Fanatik.ro
Tragedia trăită de celebrul comentator sportiv: „Tata a parcat în fața blocului și a murit”
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
A scris istorie pentru Steaua și România, acum îl ajută pe Bîrligea: „Și eu am trecut prin așa ceva”. Exclusiv
Adevărul
Amenințările lui Trump nu mai sperie lumea. Cum tratează capitalele lumii retorica Casei Albe
Playtech
De ce România nu poate fi apărată doar cu baze militare. Cele trei autostrăzi care au devenit esențiale...
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu s-a decis
Pro FM
Camila Cabello s-a despărțit de iubitul miliardar, dar nu stă să plângă. A ajuns în Grecia, la plajă, și a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Inteligența artificială transformă departamentele de resurse umane. Milioane de locuri de muncă ar putea fi...
Newsweek
România poate ajunge vineri în „junk”. Economist: Indexarea pensiilor ar putea fi anulată. Salariile, reduse
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”