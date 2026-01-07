Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 ianuarie

Data publicării:

2015 - „JE SUIS CHARLIE”

În toiul zilei, la ora 11.30, doi teroriști îmbrăcați în negru și înarmați cu automate au intrat în redacția revistei franceze „Charlie Hebdo” și au tras. 12 oameni au murit.

Atacul sângeros avea loc după ce ziarul satiric publicase caricaturi cu profetul Mahomed. La ieșirea din clădire, teroriștii sunt filmați când strigă „am răzbunat profetul”.

Saïd și Cherif Kouachi, cei doi atacatori, au fost încercuiți într-un depozit de lângă Paris, pe 9 ianuarie. Au fost uciși în schimbul de focuri de către forțele speciale franceze.

1999 - BILL CLINTON ESTE JUDECAT

Senatul american a început procesul pentru destituirea din funcție a lui Bill Clinton. Camera Reprezentanților votase deja să-l pună sub acuzare pe președintele SUA.

Bill Clinton era acuzat că minţise despre aventura sa cu Monica Lewinsky. El negase că avusese o relație cu aceasta, când Lewinsky era stagiar la Casa Albă.

La finalul anchetei, Clinton a fost achitat și a dus până la capăt cel de-al doilea mandat. A fost al doilea președinte SUA pus sub acuzare în timpul mandatului.

1948 - VÂNĂTOARE DE OZN

Un pilot american în vârstă de 25 de ani, Thomas Mantell, se afla într-un zbor când a primit un mesaj de la sol că un obiect zburător neidentificat era în apropiere.

Pilotul, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, a început urmărirea obiectului lucitor, care lua rapid   altitudine. Mantell ajunge până la 7.600 m în aer.

Rămâne fără aer, leșină, cade la sol și moare. Știrea s-a răspândit în presa americană. După câțiva ani, s-a aflat că Mantell urmărea un balon militar strict-secret.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie
digistoria 5
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 ianuarie
fvgaFvgef
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 ianuarie
Screenshot 2026-01-03 084819
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 ianuarie
digistoria 2
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 ianuarie
Recomandările redacţiei
Nicolas Maduro îl ascultă pe Vladimir Putin
Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru...
Greenland
SUA elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA)...
o persoana cu un portof4el si bani in mana
Cum ar putea boicotarea plății taxelor să ducă la o nouă creștere...
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de...
Ultimele știri
Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie aduce acuzații grave: „Olandezii au mințit”
Calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026. Pro Infrastructură: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Noi detalii despre atacul armat de la Universitatea Brown. Ce a descoperit FBI în videoclipurile agresorului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Cât costă un contract de vânzare-cumpărare: taxe notariale 2026
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Cum se face calculul la pensie pentru persoanele care se pensionează în 2026? Iau punctaj în plus
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...