2015 - „JE SUIS CHARLIE”

În toiul zilei, la ora 11.30, doi teroriști îmbrăcați în negru și înarmați cu automate au intrat în redacția revistei franceze „Charlie Hebdo” și au tras. 12 oameni au murit.

Atacul sângeros avea loc după ce ziarul satiric publicase caricaturi cu profetul Mahomed. La ieșirea din clădire, teroriștii sunt filmați când strigă „am răzbunat profetul”.

Saïd și Cherif Kouachi, cei doi atacatori, au fost încercuiți într-un depozit de lângă Paris, pe 9 ianuarie. Au fost uciși în schimbul de focuri de către forțele speciale franceze.

1999 - BILL CLINTON ESTE JUDECAT

Senatul american a început procesul pentru destituirea din funcție a lui Bill Clinton. Camera Reprezentanților votase deja să-l pună sub acuzare pe președintele SUA.

Bill Clinton era acuzat că minţise despre aventura sa cu Monica Lewinsky. El negase că avusese o relație cu aceasta, când Lewinsky era stagiar la Casa Albă.

La finalul anchetei, Clinton a fost achitat și a dus până la capăt cel de-al doilea mandat. A fost al doilea președinte SUA pus sub acuzare în timpul mandatului.

1948 - VÂNĂTOARE DE OZN

Un pilot american în vârstă de 25 de ani, Thomas Mantell, se afla într-un zbor când a primit un mesaj de la sol că un obiect zburător neidentificat era în apropiere.

Pilotul, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, a început urmărirea obiectului lucitor, care lua rapid altitudine. Mantell ajunge până la 7.600 m în aer.

Rămâne fără aer, leșină, cade la sol și moare. Știrea s-a răspândit în presa americană. După câțiva ani, s-a aflat că Mantell urmărea un balon militar strict-secret.

