1950 - Sabia și scutul regimului

Stasi, temuta poliție secretă din Germania de Est, era înființată de regimul comunist. Funcționa ca și KGB și avea același scop: să protejeze partidul și să prindă dușmani.

Aproape 250.000 de est-germani au fost arestați de către Stasi. Agenția avea dosare pentru milioane de oameni. Cei urmăriți erau înregistrați, filmați și monitorizați mereu.

Stasi avea chiar mirosul persoanelor vizate în borcane, în cazul în care ar fi fost folosiți câini de urmă. Agenția a fost desființată în 1990. Oricine își poate citi dosarul Stasi.

1587 - Decapitarea Mariei Stuart

La doar șase zile de când se naște, Maria Stuart devine regina Scoției după moartea tatălui. La 16 ani urcă și pe tronul Franței după căsătoria cu moștenitorul la tron.

După moartea soțului, Maria se întoarce în Scoția, dar oamenii nu o agreau. În 1567 este forțată să abdice în favoarea fiului ei care avea un an și este încarcerată.

Un an mai târziu evadează și fuge în Anglia, însă este prinsă și ținută captivă timp de 18 ani. În 1587 Elisabeta ordonă execuția Mariei, văzută ca o amenințare la tron.

1904 - Răsăritul soarelui

O flotă rusă, aflată la ancoră în Port Arthur din Manciuria, pe atunci parte a Imperiului Rus, era atacată cu torpile. Distrugătoare japoneze au venit noaptea și au tras.

Șapte nave rusești au fost avariate. A fost prima bătălie din războiul ruso-japonez, care a ținut până anul următor. Conflictul s-a terminat cu o victorie categorică a Japoniei.

Începea ascensiunea Japoniei ca mare putere globală. Rusia era prima putere europeană înfrântă de o forță asiatică. Moscova era umilită. Începea decăderea Țarilor.

