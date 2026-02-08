Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 februarie Data actualizării: 08.02.2026 07:37 Data publicării: 08.02.2026 07:37 Din articol 1950 - Sabia și scutul regimului 1587 - Decapitarea Mariei Stuart 1904 - Răsăritul soarelui Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru că nu au apă caldă și căldură. Cum s-a ajuns în această situație Arta confiscată în „Dosarul Tablourilor”, pentru care fostul ministru Darius Vâlcov a primit 5 ani de închisoare, expusă la Craiova „Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile locatarilor după explozia din Chitila Accident ca în filme în Ilfov după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 euro de la un om de afaceri Explozie într-un bloc din Chitila: doi răniți și 40 de locatari evacuați în toiul nopții Urmărire ca-n filme la Mănăstirea Humorului, după ce un bărbat a furat o mașină Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului Savonea, atac la Bolojan după scrisoarea către CCR. Reacția Guvernului 1950 - Sabia și scutul regimuluiStasi, temuta poliție secretă din Germania de Est, era înființată de regimul comunist. Funcționa ca și KGB și avea același scop: să protejeze partidul și să prindă dușmani. Aproape 250.000 de est-germani au fost arestați de către Stasi. Agenția avea dosare pentru milioane de oameni. Cei urmăriți erau înregistrați, filmați și monitorizați mereu.Stasi avea chiar mirosul persoanelor vizate în borcane, în cazul în care ar fi fost folosiți câini de urmă. Agenția a fost desființată în 1990. Oricine își poate citi dosarul Stasi.1587 - Decapitarea Mariei StuartLa doar șase zile de când se naște, Maria Stuart devine regina Scoției după moartea tatălui. La 16 ani urcă și pe tronul Franței după căsătoria cu moștenitorul la tron. După moartea soțului, Maria se întoarce în Scoția, dar oamenii nu o agreau. În 1567 este forțată să abdice în favoarea fiului ei care avea un an și este încarcerată.Un an mai târziu evadează și fuge în Anglia, însă este prinsă și ținută captivă timp de 18 ani. În 1587 Elisabeta ordonă execuția Mariei, văzută ca o amenințare la tron.1904 - Răsăritul soareluiO flotă rusă, aflată la ancoră în Port Arthur din Manciuria, pe atunci parte a Imperiului Rus, era atacată cu torpile. Distrugătoare japoneze au venit noaptea și au tras.Șapte nave rusești au fost avariate. A fost prima bătălie din războiul ruso-japonez, care a ținut până anul următor. Conflictul s-a terminat cu o victorie categorică a Japoniei.Începea ascensiunea Japoniei ca mare putere globală. Rusia era prima putere europeană înfrântă de o forță asiatică. Moscova era umilită. Începea decăderea Țarilor. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l... 2 Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară... 3 Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un... 4 Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a... 5 Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...