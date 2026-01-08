1297 - ÎNCEPUTUL UNEI DINASTII

François Grimaldi, deghizat în călugăr franciscan, cucerea castelul care proteja stânca Monaco. A fost ajutat de vărul său și de un grup de luptători.

Așa a început legătura dintre dinastia Grimaldi și Monaco, o legătură care continuă și în prezent. Povestea cuceririi castelului este reprezentată pe stema monegască.

Doi călugări franciscani, cu săbii în mâini, adică François Grimaldi și vărul său, Rainier, susțin scutul cu romburi roșii pe fundal alb, culorile dinastiei Grimaldi.

1790 - STAREA NAȚIUNII

Primul președinte al Statelor Unite, George Washington, ține primul discurs în fața Congresului despre starea națiunii. La acea vreme, capitala SUA era la New York.

Președintele este obligat de Constituție să informeze periodic care este starea țării. Nu este însă specificat cum. În 1801, Thomas Jefferson renunță la discursul rostit.

A explicat că este un ritual monarhic, opus valorilor SUA. Discursul este apoi citit de funcționari până în 1913. De atunci însă, președintele vine aproape anual în Congres.

1923 - GEORGE ENESCU APLAUDAT ÎN SUA

În urmă cu 103 ani, o întreagă sală de spectacol se ridică în picioare pentru a-l aplauda pe George Enescu. Era primul său concert în Statele Unite, în calitate de dirijor.

Așa începe un adevărat turneu peste ocean unde își arată măiestria atât cu bagheta cât și cu vioara. Mai multe orchestre americane faimoase ajung sub conducerea sa.

Jurnaliștii americani scriau despre Enescu că a fost o „revelație de poezie și frumusețe”. La finalul turneului din SUA, maestrul primește cadou un ceas inscripționat.

