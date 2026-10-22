(P) Banca Transilvania lansează noul BT Pay. Ce se schimbă în aplicația băncii?

BT Pay, aplicația de mobil a Băncii Transilvania, trece prin cea mai importantă transformare de până acum a experienței de utilizare. Noua versiune aduce un design împrospătat și o structură reorganizată, concepută pentru a facilita accesul la serviciile financiare și non-financiare disponibile în aplicație.

Actualizarea nu presupune schimbarea produselor și funcționalităților existente, ci doar o reorganizare a acestora într-un format mai clar și mai intuitiv. Prin noua arhitectură, informațiile și serviciile sunt mai ușor de găsit, iar navigarea între diferitele funcționalități este mai simplă.

BT Pay reunește într-un singur ecosistem digital servicii utilizate zilnic de milioane de clienți. Noua interfață urmărește să facă mai accesibilă această diversitate și să susțină dezvoltarea continuă a aplicației.

Patru secțiuni principale pentru navigarea în aplicație

În noua versiune BT Pay, utilizatorii pot naviga între patru zone principale, accesibile din bara de meniu: Homescreen (pagina principală), Carduri, Recurențe și Produse.

Homescreen este pagina principală a aplicației, unde sunt disponibile informațiile despre conturi, solduri, istoricul tranzacțiilor și extrasele de cont. Tot din această secțiune, utilizatorii pot trimite sau solicita bani altor persoane, pot transfera sume între propriile conturi și carduri și pot efectua schimburi valutare.

Secțiunea Carduri reunește cardurile existente, istoricul tranzacțiilor și beneficiile asociate fiecărui card. Utilizatorii pot emite și carduri noi, atât fizice, cât și virtuale cu design animat.

Administrarea cardurilor se realizează prin opțiunea „Mai multe”, care oferă acces la setări, blocarea și deblocarea cardurilor, graficul cheltuielilor și posibilitatea de a emite un card pentru un posesor desemnat.

Facturi și plăți recurente, într-un singur loc

O altă zonă a aplicației este dedicată gestionării facturilor și plăților recurente. Secțiunea Recurențe permite conectarea furnizorilor și plata facturilor, inclusiv prin scanarea acestora. Tot aici pot fi administrate plățile programate.

Prin centralizarea acestor operațiuni, utilizatorii au acces la funcționalitățile dedicate facturilor și plăților recurente din aceeași secțiune a aplicației.

Serviciile financiare și non-financiare, reunite în secțiunea Produse

Secțiunea Produse centralizează o gamă variată de servicii și funcționalități disponibile în BT Pay. Printre acestea se numără economiile, donatii, creditele, asigurările, SIM & eSIM, ofertele și Kiddo.

Reorganizarea aduce aceste categorii într-o structură comună, astfel încât utilizatorii să poată explora mai ușor opțiunile disponibile.

Noua versiune BT Pay reflectă evoluția aplicației de la un instrument pentru operațiuni bancare către un ecosistem digital care integrează servicii financiare și non-financiare.

Prin designul împrospătat și noua structură de navigare, Banca Transilvania urmărește să ofere o experiență mai fluidă și mai coerentă, adaptată modului în care clienții interacționează cu aplicația.

Editor : A.D.V.