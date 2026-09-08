(P) Oferta BT pentru antreprenori: mai puțin timp pentru operațiuni administrative, mai mult timp pentru business

Pentru un antreprenor, timpul petrecut cu operațiunile administrative este timp care nu mai poate fi alocat clienților, echipei sau dezvoltării afacerii. De aceea, serviciile bancare au început să fie evaluate nu doar prin prisma costurilor, ci și a modului în care se integrează în ritmul de lucru al companiei.

Banca Transilvania (BT) pune în această perioadă accent pe ambele componente: în perioada septembrie-decembrie 2026, companiile care își deschid pentru prima dată cont de persoană juridică la BT beneficiază timp de 24 de luni, fără cost, de pachetul de cont curent all inclusive.

Oferta este disponibilă indiferent de vechimea companiei. Prin urmare, poate fi accesată atât de o firmă înființată recent, cât și de o companie care are deja o activitate de mai mulți ani, dacă își deschide cont la BT în perioada campaniei.

Ce înseamnă, concret, pachetul all inclusive?

În primul rând, sunt incluse operațiunile bancare uzuale: plăți nelimitate în lei și valută, încasări nelimitate și operațiuni nelimitate cu orice bancă. Compania își poate administra conturile în lei și valută din același ecosistem.

Pachetul include și carduri Visa Business Silver, cu emitere și mentenanță anuală incluse, precum și retrageri de la ATM-urile BT.

Pentru facturare, antreprenorii au 12 luni gratuite la FGO, platforma integrată în BT Go.

Pentru încasări, există soluții POS și POS App, precum și soluții e-commerce pentru magazinele online, la costuri preferențiale pentru acceptarea plăților cu cardul.

Un ecosistem pentru activitatea de zi cu zi

BT Go este gândit pentru antreprenorii care nu își desfășoară activitatea după un program fix. O plată poate fi necesară seara, o încasare poate apărea în weekend, iar o factură poate trebui emisă între două întâlniri.

Deschiderea relației cu BT prin BT Go este disponibilă online, 24/7. Procesul complet, de la începerea onboardingului până la prima plată realizată din aplicație, durează aproximativ 15 minute.

Odată intrat în ecosistem, antreprenorul are într-un singur loc acces la conturi, plăți, încasări, carduri, POS, e-commerce, facturare și alte servicii necesare administrării unei afaceri.

Pentru BT, digitalizarea nu înseamnă doar mutarea unor servicii în online, ci și simplificarea modului în care antreprenorii interacționează cu banca.

Peste 600.000 de antreprenori și companii aleg deja BT pentru activitatea lor de zi cu zi.

Editor : A.D.V.