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Care este următoarea mutare AUR? Petrișor Peiu, invitat la Interviurile Digi24.ro: negocieri, funcții și alegerile care urmează

Andreea Ghiorghe Data publicării:
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul senatorilor formațiunii, este invitat la Interviurile Digi24.ro, de la ora 13:00.

Într-un moment politic complicat, în care criza guvernării pare să nu mai ia sfârșit, în Parlament se conturează noi alianțe și formule de colaborare. PSD și AUR iau tot mai multe decizii la comun, însă rămâne întrebarea dacă această apropiere poate duce și la o alianță pentru guvernare.

Petrișor Peiu ne spune cum vede AUR negocierile pentru formarea guvernului, dacă partidul își dorește funcții în viitorul Executiv și în ce condiții ar putea susține o asemenea formulă.

În plus, AUR se află pe un trend ascendent în ultimele sondaje. Care este strategia formațiunii pentru perioada următoare și ce plan are partidul pentru alegerile care urmează?

Toate răspunsurile, de la ora 13:00, pe conturile de YouTube și Facebook Digi24.ro.

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