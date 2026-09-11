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Nicușor Dan, opinie în The Washington Times, despre atentatele din 11 septembrie: „Toți românii au fost americani pentru o zi”

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24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Foto Getty Images
24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Foto Getty Images
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La 25 de ani de la atentatele care au schimbat lumea, președintele Nicușor Dan evocă tragedia din 11 septembrie și legătura profundă dintre România și Statele Unite. Într-o opinie publicată în The Washington Times, șeful statului vorbește despre durerea împărtășită după atacuri, despre românii care au luptat alături de americani împotriva terorismului și despre libertatea pe care, spune el, nici măcar terorismul nu a putut să o învingă.

Prezentăm integral articolul semnat de preşedintele Nicuşor Dan:

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New Yorkul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania.

O zi, aparent ca oricare alta, a devenit un moment istoric de referință. A fost o zi de tragedie, doliu și comemorare în Statele Unite și în toate colțurile lumii. În același timp, a fost o zi a solidarității, a acțiunii și a afirmării valorilor prețuite și împărtășite de noi toți.

Pe 11 septembrie, întreaga lume, șocată de uciderea atâtor oameni nevinovați, a fost martoră la o națiune care a ieșit din tragedie cu un elan și o forță reînnoite. Oră după oră, în zilele și nopțile care au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au manifestat prin nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și leadership.

Acele atacuri lașe aveau menirea de a demoraliza și umili. În schimb, ele au arătat întregii lumi că sufletul unei națiuni - curajos, vizionar, plin de compasiune - era la fel de viu și de puternic cum fusese la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Această dată istorică a fost și una personală. La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, simt și astăzi - chiar și după 25 de ani - groaza, revolta și indignarea pe care le-am simțit cu toții în fața acestor atrocități. Îmi amintesc că mi-am dat seama că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere.

În urma evenimentelor din 11 septembrie, s-a întâmplat ceva remarcabil. Omenirea a învățat că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor națiunilor. În acea zi fatidică, oamenii liberi de pretutindeni au fost alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi.

Acest sentiment a avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța ar putea garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai importante democrații din lume, putea lovi oriunde. Lecția a fost clară: un atac asupra unuia poate deveni un atac asupra tuturor.

Sunt mândru că noi, românii, am înțeles imediat această lecție și am acționat cu hotărâre în acest sens de atunci încoace. Când America și-a chemat aliații și partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns prezent. Soldații, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații noștri au stat (și continuă să stea) umăr la umăr cu omologii lor americani în lupta pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se bazează civilizația noastră.

Începând din 2002, România a devenit un contributor activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante. Mii de militari români au servit cu curaj și demnitate - iar mulți au plătit un preț greu. Unii nu s-au mai întors acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre.

Sprijinul României a izvorât nu doar din obligațiile de alianță, ci și din convingere. Știm din propria noastră istorie că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate.

Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie întotdeauna astfel: România este mândră să fie un aliat de nădejde al Statelor Unite. Românii recunosc că relația noastră are o semnificație specială, înrădăcinată în istorie și în experiența comună.

Onorăm Statele Unite pentru rolul lor decisiv în încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și pentru leadershipul de care au dat dovadă în timpul luptei de zeci de ani pentru ridicarea Cortinei de Fier care a împărțit continentul nostru timp de generații.

Această poziție de lider se manifestă și astăzi prin convingerea președintelui Trump că pacea în Europa se bazează pe angajamente mai ferme din partea aliaților și pe o repartizare mai echitabilă a sarcinilor.

Legătura specială dintre țările noastre dăinuie. Fie că este vorba de sprijinirea misiunilor alianței sau de aprofundarea cooperării în domeniul apărării, al energiei și al tehnologiei, România este ferm dedicată promovării și extinderii parteneriatului strategic cu SUA.

La începutul acestui an, am demonstrat încă o dată acest angajament prin facilitarea rapidă și publică a cerințelor operaționale americane pentru Operațiunea «Epic Fury», prin intermediul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, subliniind hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite atunci când securitatea colectivă impune acțiuni.

În 2026, vom marca 250 de ani de când un grup restrâns de oameni din Philadelphia și-au pus semnătura pe declarația potrivit căreia libertatea aparține de drept fiecărei ființe umane. Acum douăzeci și cinci de ani, acea declarație a primit un răspuns de foc. Turnurile gemene s-au prăbușit; cuvintele nu.

Libertatea nu este niciodată abandonată în vremuri de încercare. Ea se revelează. Pusă la încercare în fața adversității, nu poate fi învinsă de teroare, ci nu poate decât să devină mai puternică.

Numai acționând în spirit de solidaritate, cu vigilență și hotărâre, putem asigura că promisiunile luminoase și universale făcute de Fondatori cu secole în urmă rămân la îndemâna tuturor - asemenea unei zile strălucitoare de septembrie în New York, pe care nicio formă de violență nu o poate cufunda vreodată în întuneric”.

Citește și: Nicuşor Dan, opinie în Newsmax: Leadershipul american se bucură de respect în rândul românilor. Parteneriatul trebuie consolidat

Editor : C.A.

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