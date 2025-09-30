Live TV

Șeful cancelariei lui Bolojan, Mihai Jurca, invitat la Interviurile Digi24.ro. Stadiul tăierilor din Guvern: ce economii s-au făcut

mihai jurca
Foto: Facebook/ Mihai Jurca
Cine este Mihai Jurca

Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, este invitat la Interviurile Digi24.ro. În urmă cu două luni, de la Guvern se promitea reducerea risipei bugetare: angajați mai puțini în birourile de la Palatul Victoria, dar și tăierea cheltuielilor exagerate de protocol - mai puțini șoferi pentru demnitari și mai puține mese în timpul ședințelor. Dacă s-a dus la bun sfârșit promisiunea, dar și ce economii s-au făcut aflați de la ora 16:00.

Mihai Jurca a fost numit în funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului în data de 28 iunie. Câteva săptămâni mai târziu, acesta a anunțat primele tăieri din aparatul Guvernului: din totalul de 176 de posturi din subordinea Cancelariei ar fi urmat să rămână 105. De asemenea, se promitea și reducerea numărului consilierilor din cabinetele demnitarilor, cât și a cheltuielilor de protocol.

Șeful cancelariei lui Bolojan anunța că numărul șoferilor va fi redus, întrucât la Palatul Victoria cheltuiala cu mașinile ar fi nejustificat de mare. În plus, spunea acesta, tarifele stabilite pentru produsele de protocol ar fi și cu 30% mai mari față de nivelul pieței. „O sticlă de suc carbogazos costă 8,5 lei, iar în hipermarket costă 4 lei. Astfel de situații sunt pe fiecare produs”.

De asemenea, marți dimineață Jurca a avut o întâlnire cu reprezentanții angajaților din aparatul de lucru al Guvernului. Aceștia acuză Executivul că vrea să concedieze 40% din oameni, fără criterii de performanță stabilite în prealabil. În plus, sindicatul angajaților susține că li s-a cerut o listă nominală cu persoanele care au participat în ultimele săptămâni la protestele împotriva Guvernului, acuzând conducerea de „practici totalitare”. În replică, șeful cancelariei a transmis că ar fi avut nevoie de acea listă pentru a reduce salariile angajaților pentru perioada în care aceștia au participat la proteste, așa cum prevede legea. 

Cine este Mihai Jurca

Mihai Jurca a ajuns în administrația centrală o dată cu Ilie Bolojan. Înainte să ajungă la Cancelaria premierului, Mihai Jurca a fost numit Consilier Prezidențial de către președintele interimar al României, pe atunci tot Ilie Bolojan, începând cu 1 martie 2025.

Între 2020 și martie 2025, a ocupat funcția de City Manager al Municipiului Oradea. Din septembrie 2021, a ajuns și în Consiliul de Administrație al Aeroportului Oradea și al companiei publice Air Oradea.

Cariera sa profesională a început în 2007, tot la Primăria Oradea, în calitate de consilier debutant în cadrul Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Europeană. Ulterior, a lucrat ca expert în proiecte europene la Zona Metropolitană Oradea și ca manager de dezvoltare la Agenția de Dezvoltare Locală SA (Eurobusiness Parc Oradea SRL).

