Live TV

Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington. Șefa diplomației române: „Delegația va avea întâlniri cu înalți oficiali americani”

Data publicării:
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu și Marco Rubio. Sursă foto: YouTube

Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington, iar miercuri, 4 februarie va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio. În drum spre SUA, șefa diplomației române a transmis pe X că întrunirea „este un pas esențial pentru promovarea autonomiei strategice a sectoarelor economice cheie”.

Vizita de lucru în Washington are loc în perioada 3 - 6 februarie.

„Delegația României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Acest summit urmărește întărirea cooperării internaționale pentru a asigura lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, la nivel bilateral, cât și UE-SUA.

Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investițiilor strategice în domeniu.

Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an și din creșterea poziționării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esențial al mineralelor rare”, a transmis MAE.

Delegația României este formată din șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.

Aflată în drum spre SUA, ministra de Externe a transmis pe X că delegația României va avea întrevederi cu înalți oficiali americani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reuniunea ministerială privind mineralele critice este un pas esențial pentru promovarea autonomiei strategice a sectoarelor economice cheie. Parteneriatul nostru strategic România- SUA constituie o bază excelentă pentru asigurarea lanțurilor de aprovizionare și a investițiilor strategice.

România are una dintre cele mai vechi industrii extractive din lume, creând valoare din resurse naturale, în special petrol și gaze. Parteneriatul nostru de peste 100 de ani cu SUA în acest domeniu este acum important în contextul geopolitic mai larg și în consolidarea relațiilor UE - SUA pe această temă. 

Delegația RO va avea, de asemenea, întâlniri cu înalți oficiali americani”.

Citește și:

Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă”

Miniștrii români la Davos: participare activă în dezbateri globale despre energie, economie și securitate

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Danemarca, „mai optimistă” după discuțiile cu SUA pe tema Groenlandei: „S-a derulat bine, într-o atmosferă constructivă”
sigla ocde
România, prima țară care a obţinut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE
marco rubio profimedia
Marco Rubio afirmă că NATO trebuie „reimaginată” pentru a rămâne puternică. SUA „nu au resurse nelimitate”
marco rubio 2 profimedia
Rubio afirmă că SUA ar putea participa la noile negocieri dintre Rusia şi Ucraina. „Rămâne o problemă nerezolvată”
marco rubio
Reacția lui Marco Rubio după acuzațiile că un general de top chinez a furnizat secrete nucleare Statelor Unite
Recomandările redacţiei
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul...
ilie bolojan
Conducerea PNL, în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
profimedia-0773853764
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der...
Screenshot 2026-02-02 173348
Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, vizită oficială în Israel, în calitate de peședinte al Camerei Deputaților: agenda deplasării și membrii delegației
Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ
Bărbat angajat ca personal auxiliar la o școală din Neamț, arestat pentru agresiune sexuală și mituire a unei eleve
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Fanatik.ro
Venită în România, Emma Răducanu a făcut cel mai tare anunț despre Simona Halep. ”Nu era neapărat cea mai...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”