Regele Suediei le-a oferit vineri celor patru membri ai legendarei trupe ABBA ordinul regal Vasa, o premieră în ultimii 50 de ani în această ţară nordică, în cadrul unei ceremonii la Palatul Regal din Stockholm.

În cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Regal din Stockholm, regele Carl al XVI-lea Gustaf a înmânat distincţia celor patru membri ai formaţiei (Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus şi Anni-Frid Lyngstad), care s-au reunit - un eveniment rar - pentru această ocazie, scrie Agerpres.

Cunoscuţi pentru hituri internaţionale ca "Mamma Mia" (1975), "Dancing Queen" (1976) şi "The Winner Takes It All" (1980), cei patru artişti au fost premiaţi pentru "realizările lor remarcabile în muzica suedeză şi internaţională".

Foto: Benny Andersson / Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

În 1975, Suedia a decis să nu mai acorde acest ordin propriilor cetăţeni, considerându-l prea anacronic. Parlamentul a restabilit practica în 2022.

Cu un stil unic şi melodii molipsitoare, cei patru membri ai ABBA (iniţialele lor) au personificat anii disco până la despărţirea lor în 1982.

Producţia lor prolifică, cu opt albume lansate în tot atâţia ani activi, şi accesibilitatea lor le-au conferit un loc special în panteonul muzicii suedeze.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la victoria ABBA la concursul Eurovision din 1974 cu piesa "Waterloo", care a deschis calea spre succesul internaţional al grupului.

Ordinul Vasa a fost creat la 29 mai 1772 de către regele Gustaf al III-lea al Suediei pentru a recompensa persoanele care au adus servicii semnificative statului şi societăţii, în special în domeniile agriculturii, comerţului, metalurgiei şi artelor.

În total, 13 suedezi au fost recompensaţi pentru realizările lor în cadrul ceremoniei, inclusiv doi laureaţi ai premiului Nobel: geneticianul Svante Pääbo şi fiziciana franco-suedeză Anne L'Huillier.

Editor : M.I.