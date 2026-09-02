Un oraș izolat de dincolo de cercul polar este considerat cel mai deprimant loc de pe pământ. Un motiv ar fi că nu există drumuri care să-l lege de restul țării. Această așezare siberiană ascunde o poveste fascinantă despre supraviețuire și exploatarea metalelor scumpe, dar și un dezastru ecologic greu de imaginat.

Norilsk se află la 2.400 km de Polul Nord și la 3.000 km de Moscova și are o populație de peste 170.000 de locuitori. A fost ridicat în anii '30, când autoritățile din Rusia au construit un mare complex minier și metalurgic. Deținuții din Gulag erau puși la muncă forțată și extrăgeau zăcăminte de nichel, cupru și paladiu în condiții de iarnă extremă. Mii de oameni au murit atunci din cauza frigului, a foamei, a bolilor și a epuizării. După desființarea lagărelor în anii '50, industria a rămas inima orașului. A transformat regiunea într-un pilon economic important și a asigurat locuri de muncă, însă prețul plătit a fost uriaș. Poluarea severă și ploile acide care a urmat au devastat mediul înconjurător, lăsând în urmă o natură moartă și peisaje de dreptul apocaliptice.

Viața în Norilsk este grea și din cauza climei extreme. Orașul este acoperit de zăpadă aproape tot anul, iar iarna temperaturile coboară până la -30°C. Soarele nu răsare săptămâni întregi, motiv pentru care locuitorii îndură depresie severă. Izolarea orașului este o altă ciudățenie. Niciun drum nu duce acolo, se poate ajunge doar cu avionul sau pe cale navală, iar străinii au nevoie de un permis special pentru a intra.

Editor : B. G.