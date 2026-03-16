Galerie Foto Cele mai spectaculoase ținute de la Premiile Oscar 2026. Vedetele care au strălucit pe covorul roșu al galei

Accente primăvăratice în mijlocul unor ținute dominate de negru și alb, dar și broșe purtate de bărbați. Acestea sunt câteva dintre elementele care au marcat aparițiile vestimentare pe covorul roșu la gala Oscar 2026.

Jessie Buckley, desemnată „cea mai bună actriță în rol principal” pentru rolul soției îndoliate a lui William Shakespeare în „Hamnet”, a purtat o ținută colorată, alcătuită dintr-o rochie roz și o eșarfă roșie peste umeri, o creație Chanel care amintește de anii 1950, scrie AFP, preluată de Agerpres. 

Actrița Chase Infiniti, revelația din filmul „One Battle After Another”, a atras atenția într-o rochie lila fără mâneci, cu o trenă plină de volane, marca Louis Vuitton.

Regizorul Spike Lee a adăugat o notă de culoare ținutei sale neutre printr-o pălărie și un papion violete. În trecut, cineastul a mai abordat această culoare în semn de omagiu pentru cântărețul Prince.

Rose Byrne a abordat o rochie-corset neagră marca Dior, împodobită cu o broderie sub forma unor flori albe. Un look asemănător a purtat și Anne Hathaway, într-o ținută Valentino.

Jessie Buckley. Foto: Profimedia Images
Emma Stone a strălucit într-o rochie lungă și lucioasă de culoare albă și cu mâneci scurte marca Louis Vuitton. Tot ținute albe au purtat și Elle Fanning și Timothée Chalamet, îmbrăcați în ținute Givenchy.

Teyana Taylor, actrița care face parte din distribuția filmului „One Battle After Another”, a purtat o rochie lungă Chanel, negru cu alb și decorată cu pene, dintr-un voal transparent care i-a dezvăluit mușchii abdominali.

Penele au făcut parte și din ținutele purtate de Demi Moore, într-o rochie Gucci, și de Nicole Kidman, într-o ținută Chanel.

În categoria modă masculină, Michael B. Jordan, recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor grație rolului dublu al gemenilor din „Sinners”, îmbrăcat într-un costum Louis Vuitton, și Jacob Elordi, într-o ținută Bottega Veneta, au pus accentul pe tailoring (stil vestimentar bazat pe costum), pus în valoare și la Gala Met din 2025.

De remarcat, de asemenea, broșele, adoptate în versiune minimalistă de Leonardo Di Caprio, dar și de Hudson Williams, unul dintre protagoniștii serialului „Heated Rivalry”. Pedro Pascal și Adrien Brody au optat la rândul lor pentru broșe, însă supradimensionate. 

Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și record pentru Sean Penn. Lista completă a câştigătorilor

KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
Digi Sport
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
castigatori oscar pe scena
Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și record pentru Sean Penn. Lista completă a câştigătorilor
Ceremonia premiilor Oscar 2026. Foto Getty Images
Premiile Oscar 2026: Lista completă a nominalizărilor. Cine are cele mai mari șanse la trofee și la ce oră începe gala în România
Statueta oferită câștigătorilor Premiilor Oscar. Foto: Getty Images
Ceremonia Premiilor Oscar va fi transmisă pe YouTube din 2029, părăsind postul ABC după mai bine de jumătate de secol
oscar
Oscar 2026: Academia a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii. Filmul României nu a fost selectat
Premiile Oscar 2025. Foto Shutterstock
Filmele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, eligibile pentru Oscar. Academia americană de film a modificat regulile
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
tevi ilegale in marea neagra
Buzoianu, despre țevile ilegale care deversează apă netratată direct...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
profimedia-0960368507
„Trebuie să conducem mai puțin”. Șeful OMV avertizează asupra unei...
Ultimele știri
Raportul OCDE: sistemul de insolvență din România rămâne ineficient. Până la 25% dintre firme sunt „companii zombie”
UE continuă repatrierea cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu: încă 134 aduși acasă, numărul total depășește 11.000
Trump avertizează NATO că riscă un „viitor foarte rău” dacă aliații nu îl ajută la deschiderea Strâmtorii Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Gică Hagi, prima reacție după anunțul momentului în fotbalul românesc: „Am făcut un pas firesc”. Exclusiv
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Harry Styles ironizează zvonurile apărute despre el și sărută un bărbat în direct la tv: "Viața mea e...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
Florin Manole: Pensiile vor fi cu 1.000 lei mai mari în aprilie. 3.000.000 pensionari iau bani în plus
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...