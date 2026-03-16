Accente primăvăratice în mijlocul unor ținute dominate de negru și alb, dar și broșe purtate de bărbați. Acestea sunt câteva dintre elementele care au marcat aparițiile vestimentare pe covorul roșu la gala Oscar 2026.

Jessie Buckley, desemnată „cea mai bună actriță în rol principal” pentru rolul soției îndoliate a lui William Shakespeare în „Hamnet”, a purtat o ținută colorată, alcătuită dintr-o rochie roz și o eșarfă roșie peste umeri, o creație Chanel care amintește de anii 1950, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Actrița Chase Infiniti, revelația din filmul „One Battle After Another”, a atras atenția într-o rochie lila fără mâneci, cu o trenă plină de volane, marca Louis Vuitton.

Regizorul Spike Lee a adăugat o notă de culoare ținutei sale neutre printr-o pălărie și un papion violete. În trecut, cineastul a mai abordat această culoare în semn de omagiu pentru cântărețul Prince.

Rose Byrne a abordat o rochie-corset neagră marca Dior, împodobită cu o broderie sub forma unor flori albe. Un look asemănător a purtat și Anne Hathaway, într-o ținută Valentino.

Emma Stone a strălucit într-o rochie lungă și lucioasă de culoare albă și cu mâneci scurte marca Louis Vuitton. Tot ținute albe au purtat și Elle Fanning și Timothée Chalamet, îmbrăcați în ținute Givenchy.

Teyana Taylor, actrița care face parte din distribuția filmului „One Battle After Another”, a purtat o rochie lungă Chanel, negru cu alb și decorată cu pene, dintr-un voal transparent care i-a dezvăluit mușchii abdominali.

Penele au făcut parte și din ținutele purtate de Demi Moore, într-o rochie Gucci, și de Nicole Kidman, într-o ținută Chanel.

În categoria modă masculină, Michael B. Jordan, recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor grație rolului dublu al gemenilor din „Sinners”, îmbrăcat într-un costum Louis Vuitton, și Jacob Elordi, într-o ținută Bottega Veneta, au pus accentul pe tailoring (stil vestimentar bazat pe costum), pus în valoare și la Gala Met din 2025.

De remarcat, de asemenea, broșele, adoptate în versiune minimalistă de Leonardo Di Caprio, dar și de Hudson Williams, unul dintre protagoniștii serialului „Heated Rivalry”. Pedro Pascal și Adrien Brody au optat la rândul lor pentru broșe, însă supradimensionate.

