Premiile Oscar 2026: Lista completă a nominalizărilor. Cine are cele mai mari șanse la trofee și la ce oră începe gala în România

Lista nominalizărilor pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, care recompensează cele mai importante filme lansate în 2025, aduce în prim-plan unele dintre cele mai discutate producții cinematografice ale anului. Lungmetrajul „Sinners” a stabilit un record istoric, cu 16 selecții, în timp ce „One Battle After Another” se regăsește printre producțiile cu șanse importante la marile trofee. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles. Publicul din România va putea urmări gala în noaptea de 15 spre 16 martie, începând cu ora 02:00.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, cunoscute oficial drept Academy Awards, aduce în prim-plan cele mai apreciate producții cinematografice ale anului 2025 și conturează o competiție strânsă în marile categorii.

Favoriții ediției din 2026: Duel strâns între producțiile „Sinners” și „One Battle After Another”

„Sinners” - Record istoric de nominalizări la Premiile Oscar 2026

Lungmetrajul „Sinners” („Păcătoșii”) s-a impus drept unul dintre cele mai comentate filme ale momentului în industria cinematografică, după ce a stabilit un record la ediția din 2026 a Premiilor Oscar. Producția a primit 16 nominalizări, devenind astfel filmul cu cele mai multe selecții din istoria Academiei Americane de Film.

Regizat de cineastul american Ryan Coogler și avându-l în rolul principal pe Michael B. Jordan, „Sinners” propune o combinație neobișnuită de dramă istorică, horror și musical. Acțiunea este plasată în Mississippi-ul anilor 1930, pe fundalul unei epoci marcate de tensiuni rasiale și transformări sociale profunde în Statele Unite.

One Battle After Another” - unul dintre titlurile care au dominat sezonul premiilor

Și filmul „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, se numără printre principalii favoriți ai ediției din acest an, după rezultatele obținute în sezonul marilor gale cinematografice. Producția a câștigat patru trofee la Premiile Globul de Aur 2026, inclusiv pentru „Cel mai bun film” - comedie sau musical, precum și distincții pentru regie și scenariu.

Totodată, lungmetrajul s-a impus la Premiile BAFTA 2026, unde a obținut șase trofee, printre care „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor”. Aceste reușite l-au plasat în fruntea predicțiilor înaintea galei Oscar.

Când se difuzează ceremonia premiilor Oscar 2026 în România

Ceremonia este programată să înceapă la ora 19:00 (Eastern Time), ceea ce în România corespunde orei 02:00, în noaptea de 15 spre 16 martie 2026, de duminică spre luni, având în vedere diferența de fus orar față de Statele Unite.

Potrivit formatului tradițional al galei, transmisiunea se va desfășura pe parcursul a aproximativ trei până la patru ore. Astfel, ceremonia de decernare a Premiilor Oscar se va încheia spre dimineață, ora României.

Ediția din acest an a Premiilor Oscar va fi transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC, deținătorul drepturilor de difuzare, iar online va putea fi urmărită și pe platforma de streaming Hulu. În România, evenimentul este disponibil online, inclusiv pe platforme de streaming care dețin drepturi de difuzare pentru această ediție.

Demi Moore și Zoe Saldaña, printre prezentatorii care vor înmâna trofee la Oscar 2026

Înaintea ceremoniei propriu-zise, televiziunile americane transmit, în mod tradițional, imagini de pe covorul roșu, unde nominalizații și invitații speciali oferă interviuri și apariții în fața presei, iar momentele importante sunt ulterior preluate și distribuite pe canalele oficiale ale Academiei, inclusiv pe rețelele sociale.

Pe lângă gazda principală a galei, comedianul Conan O’Brien, organizatorii ediției din acest an au anunțat și o serie de prezentatori care vor înmâna trofee sau vor urca pe scenă pe parcursul evenimentului. Printre numele confirmate se numără actori și personalități influente din cinematografie precum: Javier Bardem, Adrien Brody, Kieran Culkin, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Mikey Madison și Zoe Saldaña.

Nominalizările la Premiile Oscar 2026

Cel mai bun film

„Bugonia”

„F1”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„The Secret Agent”

„Sentimental Value”

„Sinners”

„Train Dreams”

Cel mai bun regizor

Chloé Zhao - „Hamnet”

Josh Safdie - „Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson - „One Battle After Another”

Joachim Trier - „Sentimental Value”

Ryan Coogler - „Sinners”

Cel mai bun actor principal

Timothée Chalamet - „Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio - „One Battle After Another”

Ethan Hawke - „Blue Moon”

Michael B. Jordan - „Sinners”

Wagner Moura - „The Secret Agent”

Cea mai bună actriţă principală

Jessie Buckley - „Hamnet”

Rose Byrne - „If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson - „Song Sung Blue”

Renate Reinsve - „Sentimental Value”

Emma Stone - „Bugonia”

Cel mai bun actor secundar

Benicio del Toro - „One Battle After Another”

Jacob Elordi - „Frankenstein”

Delroy Lindo - „Sinners”

Sean Penn - „One Battle After Another”

Stellan Skarsgård - „Sentimental Value”

Cea mai bună actriţă secundară

Elle Fanning - „Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas - „Sentimental Value”

Amy Madigan - „Weapons”

Wunmi Mosaku - „Sinners”

Teyana Taylor - „One Battle After Another”

Cel mai bun scenariu original

„Blue Moon” - Robert Kaplow

„It Was Just an Accident” - Jafar Panahi

„Marty Supreme” - Ronald Bronstein Josh Safdie

„Sentimental Value” - Eskil Vogt, Joachim Trier

„Sinners” - Ryan Coogler

Cel mai bun scurtmetraj animat

„Butterfly” - Florence Miailhe, Ron Dyens

„Forevergreen” - Nathan Engelhardt, Jeremy Spears

„The Girl Who Cried Pearls” - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

„Retirement Plan” - John Kelly, Andrew Freedman

„The Three Sisters” - Konstantin Bronzit

Cele mai bun costume

„Avatar: Fire and Ash” - Deborah L. Scott

„Frankenstein” - Kate Hawley

„Hamnet” - Malgosia Turzanska

„Marty Supreme” - Miyako Bellizzi

„Sinners” - Ruth E. Carter

Cel mai bun casting

„Hamnet” - Nina Gold

„Marty Supreme” - Jennifer Venditti

„One Battle After Another” - Cassandra Kulukundis

„The Secret Agent” - Gabriel Domingues

„Sinners” - Francine Maisler

Cel mai bun scurtmetraj

„Butcher’s Stain” - Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi

„A Friend of Dorothy” - Lee Knight, James Dean

„Jane Austen’s Period Drama” - Julia Aks, Steve Pinder

„The Singers” - Sam A. Davis, Jack Piatt

„Two People Exchanging Saliva” - Alexandre Singh, Natalie Musteata

Cel mai bun machiaj şi hairstyling

„Frankenstein” - Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

„Kokuho” - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

„Sinners” Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

„The Smashing Machine” - Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

„The Ugly Stepsister” - Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Cea mai bună coloană sonoră

„Bugonia” - Jerskin Fendrix

„Frankenstein” - Alexandre Desplat

„Hamnet” - Max Richter

„One Battle After Another” - Jonny Greenwood

„Sinners” - Ludwig Goransson

Cel mai bun lungmetraj animat

„Arco” „Elio” „KPop Demon Hunters”

„Little Amélie or the Character of Rain”

„Zootropolis 2”

Cea mai bună imagine

„Frankenstein” - Dan Laustsen

„Marty Supreme” - Darius Khondji

„One Battle After Another” - Michael Bauman

„Sinners” - Autumn Durald Arkapaw

„Train Dreams” - Adolpho Veloso

Cel mai bun documentar

„The Alabama Solution”

„Come See Me in the Good Light”

„Cutting Through Rocks”

„Mr. Nobody Against Putin”

„The Perfect Neighbor”

Cel mai bun documentar de scurtmetraj

„All the Empty Rooms”

„Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

„Children No More: Were and Are Gone”

„The Devil Is Busy”

„Perfectly a Strangeness”

Cel mai bun montaj

„F1” - Stephen Mirrione

„Marty Supreme” - Ronald Bronstein, Josh Safdie

„One Battle After Another” - Andy Jurgensen

„Sentimental Value” - Olivier Bugge Coutté

„Sinners” - Michael P. Shawver

Cel mai bun film internaţional

„The Secret Agent” (Brazilia)

„It Was Just an Accident” (Franţa)

„Sentimental Value” (Norvegia)

„Sirāt” (Spania)

„The Voice of Hind Rajab” (Tunisia)

Cel mai bun cântec original

„Dear Me” - Diane Warren: Relentless

„Golden” - KPop Demon Hunters

„I Lied To You” - Sinners

„Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

„Train Dreams” - Train Dreams

Cea mai bună scenografie

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sinners”

Cel mai bun sunet

„F1” „Frankenstein”

„One Battle After Another”

„Sinners”

„Sirāt”

Cele mai bun bune efecte vizuale

„Avatar: Fire and Ash”

„F1”

„Jurassic World Rebirth”

„The Lost Bus”

„Sinners”

