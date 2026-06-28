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Dieta cu varză murată și friptură promovată de Robert Kennedy Jr. cucerește administrația Trump. Ce spun nutriționiștii

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Robert Kennedy Jr.
Robert Kennedy Jr.. Sursa foto: Profimedia Images
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De ce sunt apreciate alimentele fermentate Aproape jumătate din Cabinet ar urma aceeași dietă Riscurile consumului excesiv de varză murată Ce recomandă nutriționiștii

Varza murată și friptura au devenit alimente de bază pentru mai mulți membri ai administrației Trump, după ce secretarul Sănătății, Robert Kennedy Jr., a adoptat și promovat acest regim alimentar. Deși alimentele fermentate au beneficii recunoscute pentru sănătate, nutriționiștii avertizează că ele nu reprezintă o soluție miraculoasă pentru slăbit sau prevenirea bolilor, scrie The Independent.

În timp ce președintele american Donald Trump este cunoscut pentru preferința sa pentru hamburgeri și băuturi carbogazoase, mai mulți membri importanți ai administrației sale au adoptat o nouă modă alimentară.

Vicepreședintele JD Vance, secretarul Comerțului Howard Lutnick și secretarul Transporturilor Sean Duffy consumă zilnic varză murată și alte alimente fermentate pentru a slăbi și pentru a-și îmbunătăți starea generală de sănătate, după ce secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a început acest regim alimentar în urmă cu mai bine de un an. 

Deși unele dintre obiceiurile promovate de RFK Jr., de la antrenamente făcute în blugi până la consumul de lapte crud sau carne provenită de la animale lovite de mașini, au stârnit controverse, specialiștii spun că alimentele fermentate pot avea beneficii reale pentru sănătate.

De ce sunt apreciate alimentele fermentate

Nutriționistele Maddie Pasquariello și Jenna Volpe au explicat pentru The Independent că alimentele fermentate, precum varza murată, iaurtul sau pâinea cu maia, sunt benefice pentru sănătatea intestinală deoarece conțin probiotice, microorganisme vii care contribuie la echilibrarea bacteriilor din intestin și la buna funcționare a sistemului digestiv.

Un microbiom intestinal sănătos poate sprijini procesul de slăbire prin reglarea metabolismului și poate avea efecte pozitive asupra sănătății creierului, inimii și sistemului imunitar. Totuși, experții subliniază că aceste alimente trebuie să facă parte dintr-o dietă echilibrată și diversificată.

„Secretarul Sănătății susține că a slăbit aproximativ nouă kilograme în 20 de zile datorită unei diete bazate pe iaurt, kimchi și varză murată, însă acest lucru, de unul singur, nu reprezintă o metodă de slăbire susținută de dovezi științifice”, a declarat dieteticiana Maddie Pasquariello. „Niciun aliment, băutură sau supliment nu poate vindeca sau preveni boli și nici nu poate provoca, de unul singur, pierderea în greutate. De asemenea, nu va ajuta la «ameliorarea durerilor», așa cum a susținut RFK, o afirmație intenționat vagă, dar care atrage atenția.”

Potrivit publicației The Wall Street Journal, Kennedy a afirmat că dieta l-a ajutat și să reducă durerile și să elimine episoadele de aritmie cardiacă. „Ceea ce contează este imaginea de ansamblu a dietei și stilului de viață”, a subliniat Pasquariello.

Aproape jumătate din Cabinet ar urma aceeași dietă

Kennedy a declarat că „aproximativ jumătate din Cabinet” urmează același regim alimentar și i-a atribuit meritele medicului Sean O’Mara, potrivit Wall Street Journal. El are o clinică privată și afirmă că oferă consultații unor „persoane influente”, cu în jur de 8.000 de dolari pentru o sesiune de două ore.

Secretarul Sănătății susține că dieta l-a ajutat să elimine 40% din grăsimea viscerală, grăsimea acumulată în jurul organelor interne din zona abdominală.

Într-un podcast difuzat de Fox News în 2023, O’Mara și Sean Duffy au discutat despre importanța reducerii grăsimii viscerale și despre beneficiile unei diete predominant carnivore. Duffy a declarat că și-a redus consumul de carbohidrați și a urmat o dietă keto în perioada în care a fost membru al Congresului, dar a recunoscut că nu crede că o urma „în cel mai sănătos mod posibil”.

Dar potrivit experților, rezultatele obținute de Kennedy nu se datorează exclusiv consumului de varză murată. „Anumite obiceiuri fac mai ușoară pierderea în greutate, cum ar fi accesul la exerciții fizice, posibilitatea de a merge pe jos sau timpul necesar pentru cumpărarea și prepararea unor alimente nutritive”, explică Pasquariello.

Ea mai spune că un aport suficient de fibre și consumul unor alimente care oferă volum și sațietate fără multe calorii pot facilita procesul de slăbire.

Varza murată și alte alimente fermentate sunt sărace în calorii și bogate în fibre insolubile, care ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. Potrivit Harvard Health, o cană de varză murată conține aproximativ 27 de calorii și patru grame de fibre. Kimchi, un alt preparat fermentat pe bază de varză, conține aproximativ 23 de calorii și 2,4 grame de fibre.

Aceste alimente reprezintă și surse importante de vitaminele C și K, esențiale pentru funcționarea sistemului imunitar și pentru coagularea sângelui. „O cană de varză murată furnizează aproximativ un sfert din necesarul zilnic de vitamina C”, a explicat dieteticiana Alexis Supan de la Cleveland Clinic.

Riscurile consumului excesiv de varză murată

Cu toate acestea, specialiștii recomandă prudență înainte de a introduce cantități mari de alimente fermentate în alimentație. Unul dintre principalele motive este conținutul ridicat de sare. Varza murată este obținută prin fermentarea verzei într-o saramură, iar o singură cană poate conține aproximativ 1.000 de miligrame de sodiu, aproape jumătate din cantitatea zilnică recomandată.

De asemenea, nu toate alimentele fermentate sunt identice. Unele murături sunt preparate cu oțet și nu prin fermentare în saramură, ceea ce înseamnă că nu conțin probiotice.

„Prea multă sare provenită din legumele fermentate poate fi dăunătoare persoanelor cu hipertensiune arterială, boli renale, pietre la rinichi sau alte afecțiuni influențate de aportul de sodiu”, a explicat Jenna Volpe. Ea consideră că un aport zilnic de 2.000-3.000 de miligrame de sodiu este, în general, acceptabil.

În plus, varza murată este cunoscută pentru faptul că poate provoca balonare și gaze intestinale din cauza compușilor sulfurați rezultați în timpul fermentării. Persoanele cu intoleranță la histamină pot experimenta simptome mai severe, deoarece alimentele fermentate conțin cantități ridicate din această substanță. Printre simptome se numără migrenele, amețelile, anxietatea, durerile cronice, diareea sau chiar erupțiile cutanate.

Ce recomandă nutriționiștii

Specialiștii recomandă introducerea treptată a alimentelor fermentate în dietă. „Încercați să includeți zilnic câte un aliment fermentat, începând cu o porție pe zi și crescând treptat până la două porții sau mai mult, în funcție de toleranță”, recomandă specialiștii de la Stanford Medicine.

Varza murată poate fi consumată dimineața alături de ouă și pâine integrală, poate înlocui salata crocantă dintr-un sandviș cald sau poate fi servită seara ca garnitură lângă o sursă de proteine.

Nu este clar ce cantități consumă zilnic membrii administrației Trump, însă Wall Street Journal scrie că JD Vance mănâncă la prânz ouă, varză murată, murături, mure și zmeură, iar la cină carne de vită sau miel alături de varză murată. Kennedy a declarat anterior pentru Fox News că poate consuma varză murată și friptură încă de la ora 6:30 dimineața.

Soția sa, actrița Cheryl Hines, a povestit într-un interviu că acesta obișnuia să își aducă propria varză murată la restaurant și să îi ceară să o țină în geantă. „Oamenii spuneau: «Ce este mirosul acesta?»”, și-a amintit actrița. „«Nu vă faceți griji, este cina soțului meu»”, le răspundea ea.

În noile ghiduri alimentare promovate de administrația Kennedy, carnea este plasată în vârful piramidei alimentare, iar alimentele fermentate sunt recomandate pentru prima dată.

Totuși, specialiștii insistă că acestea trebuie consumate alături de alte surse de nutrienți, precum nuci, semințe, cereale integrale, leguminoase, fructe și legume.

Editor : M.I.

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