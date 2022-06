La DIGI, vacanța de vară aduce voucherul de 50% reducere la orice serviciu nou contractat

În perioada 23 - 30 iunie , DIGI lansează campania „Ai voucher, ai preț la jumătate” , prin care, la orice serviciu nou contractat, clienții rezidențiali pot primi o reducere de 50% din valoarea facturii, timp de 4 luni , folosind codul „reducere50” ;

Oferta este disponibilă exclusiv online, pe site-ul DIGI.ro , pentru contractele încheiate pe o perioadă de 24 de luni.

La DIGI, veștile bune continuă, odată cu lansarea campaniei „Ai voucher, ai preț la jumătate” prin intermediul căreia atât clienții noi, cât și cei existenți pot beneficia de o reducere de 50% din valoarea facturii, timp de 4 luni. Reducerea se aplică doar la contractarea unuia sau mai multor abonamente noi de internet, televiziune (prin cablu sau prin satelit), telefonie mobilă și fixă.

Oferta este disponibilă exclusiv online, pe site-ul DIGI.ro , iar pentru a beneficia de promoție, clienții trebuie să utilizeze codul „reducere50” direct în coșul de cumpărături, atunci când plasează comanda pentru unul sau mai multe servicii noi.

Abonații pot alege unul dintre cele două pachete de internet fix care le asigură o conexiune stabilă și rapidă, Fiberlink 500, la prețul lunar redus de 15 lei, sau Fiberlink 1000, la prețul redus de 20 lei, dacă folosesc codul „reducere50” la plasarea comenzii online.

Același mecanism se aplică și în cazul serviciilor de televiziune prin cablu analog și digital sau televiziune prin satelit, pentru contractele încheiate pe o perioadă de 24 luni. În funcție de pachetul ales, clienții pot achita lunar, pe durata perioadei promoționale, suma de 15 lei, respectiv 13 lei, pentru serviciul de televiziune prin cablu, respectiv 8.5 lei sau 12.5 lei pentru serviciul de televiziune prin satelit.

De asemenea, clienții care aleg unul dintre abonamentele Optim Nelimitat, Optim 2 sau Optim 3, respectiv Digi Mobil Avantaj 2, 3 sau 5, pentru o perioadă de 24 de luni, pot primi o reducere de 50% din valoarea abonamentului de telefonie mobilă, prin utilizarea codului „reducere50” la plasarea comenzii online.

Grupul DIGI este liderul pieței de internet fix de pe piața autohtonă, cu o cotă de piață de 63% din totalul conexiunilor de internet fix înregistrate în România, dar și pe segmentul de servicii de televiziune, cu o cotă de piață de 65%, potrivit datelor oferite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în primul trimestru al anului.

*Reducerea nu se aplică echipamentelor, extraopțiunilor, upgrade-urilor sau portărilor și nu se cumulează cu alte oferte.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.