„Încă trebuie să-l aducem înapoi pe Fedorov”. Protestele continuă la Kiev, în ciuda deciziei lui Zelenski de a-l demite pe Sîrski

Protestatarii ucraineni vor ieși din nou în stradă, la Kiev, pentru a cere reinstalarea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării. Organizatorii spun că manifestațiile vor continua, în ciuda deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe comandantul-șef al Armatei, Oleksandr Sîrski, una dintre principalele revendicări ale protestatarilor, scrie Kyiv Independent.

Decizia organizatorilor vine după ce președintele Zelenski l-a demis pe Oleksandr Sîrski, într-o aparentă încercare de a calma nemulțumirea publică și de a răspunde uneia dintre principalele revendicări ale protestatarilor.

În locul lui Sîrski, Zelenski l-a numit comandant-șef al Forțelor Armate pe comandantul Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi, un lider militar apreciat pe scară largă.

Organizatorii spun că protestele vor continua până când Fedorov va fi repus în funcția de ministru al Apărării.

„Ei bine, pregătiți-vă pentru vineri. Încă trebuie să-l aducem înapoi pe Fedorov”, a scris pe X organizatorul protestului și veteranul Dmîtro Koziatînskîi.

Ulterior, acesta a declarat pentru Kyiv Independent că, dacă revendicarea nu va fi îndeplinită, protestatarii vor anunța declanșarea unui protest pe durată nedeterminată.

Editor : Ș.A.