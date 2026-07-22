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Video Sicilia, cuprinsă de incendii de vegetație: o clinică a fost evacuată, iar pompierii luptă cu zeci de focare

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Fire breaks out on Mount Etna in Italy
Incendii puternice de vegetație au izbucnit în Italia. FOTO: Profimedia Images
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Pompierii italieni se luptau miercuri seară cu zeci de incendii de pădure şi de vegetaţie izbucnite în sudul Siciliei, unde temperaturile de peste 40 de grade Celsius pe alocuri şi rafalele de vânt cald au alimentat flăcările, informează NBC News.

Circa 100 de locuitori, precum şi 22 de pacienţi ai unei clinici din centrul insulei, unde un incendiu face ravagii de mai multe zile în ciuda intervenţiei cu aeronave care aruncă apă, au trebui evacuaţi, au precizat pompierii într-un comunicat.

6.000 de oameni - gardieni forestieri, pompieri şi membri ai protecţiei civile - au fost mobilizaţi şi 20 de mijloace aeriene desfăşoară operaţiuni, a anunţat miercuri seară preşedintele regiunii, Renato Schifani, precizând că aproape 50 de incendii - dintre cele 344 semnalate miercuri - nu au fost încă stinse de pompieri.

Un purtător de cuvânt al Protecţiei civile italiene a declarat pentru AFP că situaţia este gravă, subliniind că incendiile sunt favorizate de temperaturile foarte ridicate şi de un sol foarte uscat, ca urmare a lipsei precipitaţiilor.

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Nu au fost înregistrate victime încă, au precizat pompierii, care spun că au intervenit la peste 1.000 de incendii pe teritoriul Siciliei începând de sâmbătă.

Incendiul care arde în prezent în centrul insulei, în preajma localităţilor Castronovo şi Santo Stefano Quisquina, a privat temporar de apă potabilă circa 20 de comune, potrivit companiei distribuitoare.

Cotidianul local Giornale di Sicilia, care citează date furnizate de o reţea agrometeorologică regională, a menţionat miercuri temperaturi de peste 45 de grade Celsius în mai multe localităţi din centrul şi sudul insulei.

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Din cauza schimbărilor climatice, perioadele de secetă sunt din ce în ce mai frecvente în Sicilia, unde 70% din teritoriu este considerat expus riscului de deşertificare.

În august 2021, o temperatură de 48,8 grade Celsius a fost înregistrată pe insulă, în apropiere de Siracuza, o valoare-record în Europa continentală. 

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Editor : C.A.

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