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Record Guinness pentru cel mai puternic strigăt din lume. Cu câți decibeli a țipat „acum” un crainic din Australia

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Joseph McGrail-Bateup
Joseph McGrail-Bateup este crainic oficial onorific al orașului Canberra. Sursa foto: X
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Crainicul oficial al orașului Canberra a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a stabilit un nou record pentru cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană. Australianul a atins 122,4 decibeli rostind un singur cuvânt și a depășit astfel un record vechi de peste 30 de ani.

Distincția i-a fost acordată lui Joseph McGrail-Bateup, un australian în vârstă de 58 de ani, care lucrează ca tehnician pentru curățarea aparatelor de aer condiționat și este, în același timp, crainic oficial onorific al orașului Canberra, scrie Euronews.

Guinness World Records a confirmat săptămâna trecută că locuitorul capitalei australiene a stabilit recordul pentru cel mai puternic strigăt realizat de o persoană. El a strigat cuvântul „acum” („now”) la un nivel de 122,4 decibeli.

Performanța a depășit precedentul record de 121,7 decibeli, stabilit în 1994 de profesoara Annalisa Flanagan din Irlanda de Nord, care a strigat cuvântul „liniște” („quiet”). Nivelul de zgomot se compară cu cel produs de un ferăstrău mecanic, de un avion la decolare sau de sirena unei ambulanțe aflate în apropiere.

„Nu există nicio modalitate prin care să te antrenezi pentru așa ceva. Trebuie să păstrezi totul pentru ziua încercării, mai ales când este vorba despre un record mondial”, a spus McGrail-Bateup.

„Mi-au trebuit șapte încercări pentru un singur cuvânt, și anume «now», iar vocea mea a fost afectată câteva zile după aceea. Era răgușită. A fost groaznic. Deci e greu să exersezi pentru așa ceva, dar este foarte distractiv când o faci”, a adăugat australianul.

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McGrail-Bateup spune că se consideră cel mai zgomotos bărbat din lume, nu cea mai zgomotoasă persoană din lume. Motivul este că nu exista anterior o categorie separată pentru bărbați. Australianul a descoperit recordul deținut de Flanagan în timp ce căuta în baza de date Guinness performanțe legate de activitatea de crainic public.

El a devenit pasionat de competițiile de acest gen după ce a fost numit, în 2017, crainic oficial al capitalei Canberra. Funcția este onorifică și cu jumătate de normă, fiind instituită de autoritățile locale și considerată de el „o distracție plăcută”. În această calitate este cunoscut drept „Lord Joseph”. McGrail-Bateup face anunțuri la evenimente comunitare, serbări școlare și expoziții auto.

În 2024, el a câștigat o competiție a breslei cu cel mai puternic strigăt „Oyez, Oyez, Oyez”, înregistrat la 98 de decibeli. Formula reprezintă apelul tradițional la liniște și atenție înaintea unei proclamații oficiale.

Pentru tentativa de record mondial, australianul a testat mai multe cuvinte înainte de a se opri la „now”. Strigătul a fost înregistrat pe 2 mai într-un studio radio din Canberra, în prezența unui inginer acustician și a unor martori. Înregistrările au fost trimise către Guinness World Records, care a confirmat recordul vineri.

Nu este prima dată când McGrail-Bateup intră în Cartea Recordurilor. În 2019, el a stabilit un record de viteză la tir cu arcul, reușind să tragă 10 săgeți în 60,03 secunde, depășind cu puțin un record care rezistase din 2015. Performanța sa nu a durat însă mult. Nouă luni mai târziu, un băiat în vârstă de 7 ani i-a depășit recordul cu 11,4 secunde.

Australianul spune că nu este interesat să își recâștige recordul la tir cu arcul și nici să își apere actualul record pentru cel mai puternic strigăt. „Dacă cineva mă depășește, este fantastic”, a spus el. „Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte.”

Editor : M.I.

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