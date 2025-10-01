Live TV

Alertă epidemiologică în Gorj: focar de boala limbii albastre la bovine. Virusul se extinde în Europa, anunță experții veterinari

Sign about blue tongue disease at Newbury Show explaining why livestock numbers are low, September 2024, Berkshire, England, UK. Bluetongue virus
România raportează un focar de boala limbii albastre la bovine în judeţul Gorj, potrivit agenţiei Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. Sursa: Profimedia

România a raportat un focar de boala limbii albastre (n.r. febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul ţării, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA), în contextul în care virusul care afectează rumegătoarele continuă să se răspândească în Europa, relatează Reuters.

Serotipul 3 al bolii a fost detectat la 10 animale din patru ferme şi gospodării din judeţul Gorj, a declarat OMSA, organizaţie cu sediul la Paris, citând informaţii furnizate de autorităţile române.

Luna trecută, şi Ungaria a raportat primul său focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani.

În august, şi Bulgaria a raportat un focar de boala limbii albastre la o fermă de ovine din sudul ţării, iar în iulie Slovenia raportase un focar la o fermă de oi din sud-vestul ţării, 

Boala limbii albastre este o boală potenţial mortală care afectează rumegătoarele domestice, în special ovinele, bovinele şi caprinele.

Această boală a fost confirmată, în urmă cu cinci ani, și în județul Vâlcea, la un berbec. Ovina bolnavă a fost descoperită în satul Turcești, iar cazul a fost anunțat organismelor internaționale. Autoritățile au luat atunci măsuri de restricționare a circulației animalelor.

