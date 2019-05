Avertisment al medicilor: Cum se plimbă câinele în lesă corect, pentru a nu risca leziuni grave ale mâinilor

Proprietarii de câini care îşi scot patrupedele la plimbare riscă leziuni grave la nivelul mâinii din cauza modalităţii incorecte de folosire a lesei, a avertizat o asociaţie a chirurgilor din Marea Britanie, informează Agerpres.

Folosirea incorectă a lesei şi a zgărzii provoacă iubitorilor de animale „multe leziuni grave”, a avertizat British Society for Surgery of the Hand (BSSH).

Potrivit Societăţii Regale de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale (RSPCA), în Regatul Unit există circa 8,5 milioane de câini crescuţi drept animale de companie.

Potrivit BSSH, doar în spitalul Royal Cornwall Hospitals NHS Trust s-au prezentat, într-un singur an, 30 de pacienţi cu leziuni la nivelul mâinii provocate de „folosirea incorectă a lesei sau zgârzii”.

Fracturi, dislocări, laceraţii şi arsuri prin fricţiune se numără printre rănile tratate de medici în cazul proprietarilor de câini.

Pe cât de dureroase şi traumatizante, pe atât de debilitante pot fi unele dintre acestea şi pot necesita o perioadă de recuperare de până la un an, au mai spus chirurgii.

BSSH a emis mai multe recomandări despre modalitatea corectă de utilizare a leselor şi zgărzilor pentru minimizarea riscului de rănire.

Aceştia recomandă ca proprietarii de câini să nu înfăşoare lesa în jurul încheieturii mâinii, palmei sau degetelor şi nici să nu-şi prindă degetele sub zgarda câinelui.

Chirurgii recomandă folosirea unor lese mai scurte pentru plimbarea câinilor de talie mare pentru a împiedica animalele să de deplaseze cu viteză.

„Câinii aduc numeroase beneficii de sănătate proprietarilor lor, printre care reducerea stresului şi menţinerea unui stil activ de viaţă”, a spus medicul chirurg Rebecca Dunlop, de la Royal Cornwall Hospital.

„Dar după ce am văzut multe răniri provocate de lese şi zgărzi, vreau ca iubitorii de animale să cunoască câteva măsuri simple prin care pot evita leziunile la nivelul mâinilor”, a mai spus aceasta.

Rebecca Dunlop a mai precizat că una dintre accidentările frecvente provocate de lesele câinilor este „fractura spirală” a oaselor degetelor, care deseori necesită intervenţie chirurgicală.