Capră căzută într-o fântână adâncă de 20 de metri, salvată de pompieri, în județul Giurgiu

Data actualizării: Data publicării:
pompieri isu
Imagine din timpul intervenției pompierilor. Foto: Facebook/ISU

 O capră care a căzut într-o fântână dezafectată, cu o adâncime de aproximativ 20 de metri, în localitatea Răsuceni, a fost salvată de pompierii din județul Giurgiu, informează Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

ISU Giurgiu a fost solicitat în această după-amiază să intervină în localitatea Carapancea, satul Răsuceni, după ce o capră a căzut într-o fântână dezafectată. Proprietarul şi alţi săteni au încercat să o scoată din groapă, însă fântâna era prea adâncă, iar eforturile lor nu au avut succes. În cele din urmă au cerut ajutorul pompierilor. Animalul se afla la o adâncime de aproape 20 de metri, se arată în informarea menţionată.

interventie_salvare_capra
Intervenție a pompierilor din județul Giurgiu, pentru salvarea unei capre. Sursa: ISU

Cu ajutorul unui scripete de salvare, un pompier a coborât în locul respectiv şi a reuşit să aducă animalul la suprafaţă, fără ca acesta să fie rănit.

interventie_salvare_capra2
Capra a căzut într-o fântână dezafectată, cu o adâncime de aproximativ 20 de metri. Sursa: ISU

După intervenţie, fântâna a fost acoperită pentru a preveni alte accidente. 

Editor : C.A.

