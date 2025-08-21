Capră căzută într-o fântână adâncă de 20 de metri, salvată de pompieri, în județul Giurgiu

O capră care a căzut într-o fântână dezafectată, cu o adâncime de aproximativ 20 de metri, în localitatea Răsuceni, a fost salvată de pompierii din județul Giurgiu, informează Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

„ISU Giurgiu a fost solicitat în această după-amiază să intervină în localitatea Carapancea, satul Răsuceni, după ce o capră a căzut într-o fântână dezafectată. Proprietarul şi alţi săteni au încercat să o scoată din groapă, însă fântâna era prea adâncă, iar eforturile lor nu au avut succes. În cele din urmă au cerut ajutorul pompierilor. Animalul se afla la o adâncime de aproape 20 de metri”, se arată în informarea menţionată.

Intervenție a pompierilor din județul Giurgiu, pentru salvarea unei capre. Sursa: ISU

Cu ajutorul unui scripete de salvare, un pompier a coborât în locul respectiv şi a reuşit să aducă animalul la suprafaţă, fără ca acesta să fie rănit.

Capra a căzut într-o fântână dezafectată, cu o adâncime de aproximativ 20 de metri. Sursa: ISU

După intervenţie, fântâna a fost acoperită pentru a preveni alte accidente.

Editor : C.A.