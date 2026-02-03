Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită”

Mulți turiști dezaprobă taxa de 2 euro pentru a vizita Fontana di Trevi. Alții spun că e doar „prețul unei cafele”. Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între orele 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine mulțimile și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Măsura va aduce 6,5 milioane de euro pe an la bugetul local, bani care vor fi folosiți pentru investiții în monumente din capitala italiană. Peste 10 milioane de persoane au vizitat Trevi în 2025, anunță The Guardian.

Teresa Romero se află la Roma pentru a sărbători o zi de naștere importantă, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut luni a fost să viziteze Fântâna Trevi pentru a participa la ritualul aruncării unei monede în apele monumentului, capodoperă a artei baroce.

Dar înainte ca turista portugheză să se poată apropia de fântână, a trebuit să plătească 2 euro – costul taxei de acces care a fost în cele din urmă adoptată de către oficialii consiliului local din Roma după ani de discuții.

„Cred că este normal, iar 2 euro nu sunt nimic – prețul unei cafele”, a spus Romero în timp ce părăsea monumentul. „Cel mai important lucru este să prezervăm istoria.”

Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între orele 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine mulțimile și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Plata se aplică doar vizitatorilor care coboară treptele fântânii pentru a ajunge la bazin. Aceștia se pot bucura de cât timp doresc, aruncând monede peste umăr într-un ritual care se spune că garantează întoarcerea în Orașul Etern. Nu au voie să mănânce, să bea sau să fumeze în zona bazinului.

Locuitorii Romei sunt scutiți de taxă, la fel ca persoanele cu dizabilități și copiii sub șase ani.

Milioane de euro la buget

Se estimează că măsura va aduce 6,5 milioane de euro pe an la bugetul local, bani care vor fi folosiți pentru investiții în fântână și în alte monumente din capitala italiană.

Alessandro Onorato, șeful turismului din Roma, a descris măsura drept „o revoluție sănătoasă”. „Până acum un an, vizitarea Fontana di Trevi era o experiență absurdă”, a spus el, referindu-se la mulțimile uriașe care se adunau la bazin, dintre care unele săreau în apă.

Marmura albă a fântânii Trevi strălucea sub cerul senin în prima zi de aplicare a taxei de acces, iar majoritatea oamenilor păreau fericiți să o plătească, fie în numerar, fie prin intermediul aparatelor de plată contactless. Biletele pot fi cumpărate și online.

Au existat și nemulțumiți

„Nu este deloc un lucru bun”, a spus Irma Pavitashvili, o turistă din Georgia, în timp ce se îndepărta de monument după ce i s-au cerut 2 euro. „Această fântână ar trebui să fie pentru toată lumea.”

Alma Peterson, o vizitatoare din SUA, este de acord. „Nu e corect să se perceapă taxe de la oameni – aceasta este istorie, ar trebui să fie gratuită.”

Onorato a ignorat plângerile. „Cred că turiștii au fost șocați de faptul că orașul Roma cere doar 2 euro pentru un sit de acest nivel”, a spus el. „Dacă Fontana di Trevi ar fi fost în New York, s-ar fi cerut 100 de euro, nu 2 euro.”

Pe măsură ce numărul vizitatorilor în Roma și în întreaga Italie crește rapid, taxele pentru vizitarea siturilor populare care anterior erau gratuite devin tot mai normale.

Din 2023, se percepe o taxă de 5 euro pentru vizitarea Panteonului, construit de împăratul roman Hadrian și renumit pentru oculusul său – gaura din cupola sa gigantică.

Turiștii care vizitează Veneția într-o singură zi trebuie să plătească o taxă pentru a intra în oraș în sezonul de vârf, iar din decembrie, trebuie să plătească pentru a intra în curtea din Verona asociată cu „Romeo și Julieta” lui Shakespeare.

Editor : C.A.