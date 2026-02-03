Live TV

Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită”

Data publicării:
Riapertura al pubblico della Fontana di Trevi restaurata
Fontana din Trevi este din nou disponibilă publicului larg. Foto: Profimedia Images
Din articol
Milioane de euro la buget Au existat și nemulțumiți

Mulți turiști dezaprobă taxa de 2 euro pentru a vizita Fontana di Trevi. Alții spun că e doar „prețul unei cafele”. Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între orele 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine mulțimile și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Măsura va aduce 6,5 milioane de euro pe an la bugetul local, bani care vor fi folosiți pentru investiții în monumente din capitala italiană. Peste 10 milioane de persoane au vizitat Trevi în 2025, anunță The Guardian.

Teresa Romero se află la Roma pentru a sărbători o zi de naștere importantă, iar unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut luni a fost să viziteze Fântâna Trevi pentru a participa la ritualul aruncării unei monede în apele monumentului, capodoperă a artei baroce.

Dar înainte ca turista portugheză să se poată apropia de fântână, a trebuit să plătească 2 euro – costul taxei de acces care a fost în cele din urmă adoptată de către oficialii consiliului local din Roma după ani de discuții.

„Cred că este normal, iar 2 euro nu sunt nimic – prețul unei cafele”, a spus Romero în timp ce părăsea monumentul. „Cel mai important lucru este să prezervăm istoria.”

Scopul acestei taxe, care se aplică între orele 11:30 și 22:00 în zilele lucrătoare și între orele 9:00 și 22:00 în weekend, este de a ajuta autoritățile să gestioneze mai bine mulțimile și să strângă fonduri pentru întreținerea fântânii. Plata se aplică doar vizitatorilor care coboară treptele fântânii pentru a ajunge la bazin. Aceștia se pot bucura de cât timp doresc, aruncând monede peste umăr într-un ritual care se spune că garantează întoarcerea în Orașul Etern. Nu au voie să mănânce, să bea sau să fumeze în zona bazinului.

Locuitorii Romei sunt scutiți de taxă, la fel ca persoanele cu dizabilități și copiii sub șase ani.

Milioane de euro la buget

Se estimează că măsura va aduce 6,5 milioane de euro pe an la bugetul local, bani care vor fi folosiți pentru investiții în fântână și în alte monumente din capitala italiană.

Alessandro Onorato, șeful turismului din Roma, a descris măsura drept „o revoluție sănătoasă”. „Până acum un an, vizitarea Fontana di Trevi era o experiență absurdă”, a spus el, referindu-se la mulțimile uriașe care se adunau la bazin, dintre care unele săreau în apă.

Marmura albă a fântânii Trevi strălucea sub cerul senin în prima zi de aplicare a taxei de acces, iar majoritatea oamenilor păreau fericiți să o plătească, fie în numerar, fie prin intermediul aparatelor de plată contactless. Biletele pot fi cumpărate și online.

Au existat și nemulțumiți

„Nu este deloc un lucru bun”, a spus Irma Pavitashvili, o turistă din Georgia, în timp ce se îndepărta de monument după ce i s-au cerut 2 euro. „Această fântână ar trebui să fie pentru toată lumea.”

Alma Peterson, o vizitatoare din SUA, este de acord. „Nu e corect să se perceapă taxe de la oameni – aceasta este istorie, ar trebui să fie gratuită.”

Onorato a ignorat plângerile. „Cred că turiștii au fost șocați de faptul că orașul Roma cere doar 2 euro pentru un sit de acest nivel”, a spus el. „Dacă Fontana di Trevi ar fi fost în New York, s-ar fi cerut 100 de euro, nu 2 euro.”

Pe măsură ce numărul vizitatorilor în Roma și în întreaga Italie crește rapid, taxele pentru vizitarea siturilor populare care anterior erau gratuite devin tot mai normale.

Din 2023, se percepe o taxă de 5 euro pentru vizitarea Panteonului, construit de împăratul roman Hadrian și renumit pentru oculusul său – gaura din cupola sa gigantică.

Turiștii care vizitează Veneția într-o singură zi trebuie să plătească o taxă pentru a intra în oraș în sezonul de vârf, iar din decembrie, trebuie să plătească pentru a intra în curtea din Verona asociată cu „Romeo și Julieta” lui Shakespeare.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Vladimir Putin.
3
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
4
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Massoud Pezeshkian
5
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident pin roma
Incident grav în centrul Romei: Un turist român a fost rănit după prăbușirea unui pin
Turiștii vizitează Fontana di Trevi de la Roma
Taxă pentru dorințele de la Fontana di Trevi. Cât costă să te apropii de celebra fântână
autoritatea vamala romana facebook
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE: ce șanse are capitala României
fontana di trevi profimedia
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
Fontana di Trevi, Roma.
Începând de azi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces. Cât costă vizita
Recomandările redacţiei
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
hnzfhbz
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și...
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a...
This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala...
Ultimele știri
Motivul pentru care o țară a interzis mânerele ascunse la portierele mașinilor
Un clip video din 2023 despre cum un model IA al Google învață singur o limbă străină a devenit viral pe internet
Portavionul spațial al Chinei: superarmă sau propagandă?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Se naşte o nouă forţă în fotbalul european! Previziunea lui Giovanni Becali
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu doar 38 lei după Marea Recalculare din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”