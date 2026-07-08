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Proiectil exploziv găsit pe șantierul căii ferate București-Giurgiu. Pirotehniștii au intervenit de urgență

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Un proiectil exploziv a fost găsit miercuri în localitatea Mihai Bravu, în timpul lucrărilor efectuate la terasamentul căii ferate Bucureşti-Giurgiu, care se află în reabilitare, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu.

„ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această după-amiază, în localitatea Mihai Bravu, după ce un proiectil exploziv a fost scos la suprafaţă în timpul unor lucrări efectuate la terasamentul căii ferate care se află în reabilitare. La faţa locului s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu, care au constatat că este vorba despre un proiectil perforant, calibrul 100 mm. Obiectul a fost ridicat, urmând să fie distrus”, arată un comunicat de presă transmis miercuri de ISU Giurgiu.

Potrivit datelor puse la dispoziţie de ISU Giurgiu, acesta este al nouălea proiectil exploziv descoperit în judeţ de la începutul acestui an.

Un proiectil exploziv de calibru 88 de milimetri a fost descoperit la Schitu, în curtea unui siloz, un altul de 105 milimetri a fost găsit în timpul lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Giurgiu şi un proiectil de calibrul 87 de milimetri a fost descoperit pe un teren agricol din apropierea pădurii din localitatea Naipu, de un bărbat care efectua activităţi de căutare a obiectelor vechi cu un detector de metale. Alte proiectile au fost găsite în localităţile Putineiu, Iepureşti, Naipu, Mihai Bravu şi Băneasa.

Editor : Ana Petrescu

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