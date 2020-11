Cățelul ars de viu a fost salvat: Este foarte afectat psihic. A mai fost schingiuit, are mai multe răni la cap provocate de lovituri

Cățelul ars de viu de doi copii din Buzău a fost salvat de o asociație pentru protecţia animalelor. Patrupedul este într-o stare mai bună, dar este foarte afectat psihic. Câinele a mai fost schingiuit, acesta prezentând mai multe răni la cap, nu de la arsură, ci de la niște lovituri.

În imagini se vede cum poliţiştii au intrat în curte, au luat animalul care stătea lângă casă, l-au acoperit cu folie de protecţie şi l-au adus salvatorilor pentru a-i trata rănile.

Filmul cu animalul ars de viu a devenit viral în ultimele zile. Un martor, tot minor, a filmat grozăvia.

Poliţiştii au deschis acum un dosar penal pentru schingiuirea animalelor.

Marius Chirca, reprezentant Kola Kariola: Inițial am crezut că nu mai are nicio șansă la viață, dar după ce l-am preluat ne-am dat seama că nu este foarte afectat de arsură. Am înțeles de la domnii polițiști că a fost stropit cu acetonă și doar i-a fost pârlită blănița. Problema la câine e că este foarte afectat psihic. Nu e prima oară când a fost schingiuit. Tremură necontrolat, se pune pe burtă și ințepenește așa. Are mai multe răni în jurul capului care nu sunt provocate de arsură, ci de lovituri.