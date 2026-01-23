Animalele din păduri găsesc tot mai greu hrană în această perioadă, așa că autoritățile locale vin în ajutorul lor. În zonele împădurite, echipele duc periodic hrană pentru căprioare, mistreți și alte specii. Și animalele de la grădinile zoologice au parte de un regim special în sezonul rece. Stau în țarcuri încălzite și primesc legume, fructe, dar și ceai cald.

„Pregătim de două, trei ori pe zi. La maimuțe le administrăm ceai din fructe, când sunt temperaturile scăzute. O să vină singure, dacă o să le dăm drumul la ușă, o să vină și la mâncare, și la apă”, explică un angajat al grădinii zoo.

Maimuțele de la Grădina zoologică din Bucov primesc, în această perioadă, legume și fructe, dar și ceai cald, pentru a face față gerului.

„Am mărit cantitatea de proteine, apa este încălzită, stratul de paie a fost și el mărit. Beneficiem, în marea majoritate a țarcurilor, de centrale. În special, la păsări, la tigri, la puii de leu avem prin ventilație cu aer cald, la leii mari avem încălzire prin pardoseală”, explică Alina Ene, directorul adjunct al Grădinii Zoologice din Bucov.

Sky și Bella, noile simboluri ale grădinii zoologice, se bucură de căldura din țarcuri.

„Ne cunoaștem de mici, ne cunoaștem de mici, de mici. Dar vrem, avem chef de joacă. E prima lor iarnă”, ne spune Alina Ene.

Chiar și în zilele friguroase, animalele au parte de vizitatori.

„Sunt din Malta. Ne place să călătorim mult și să vedem locuri noi”, spune o turistă.

„Suntem pentru prima dată în România”, completează un bărbat.

Și animalele sălbatice sunt ajutate să treacă cu bine peste iarnă.

„Au nevoie de păioase, de fân, de lucernă, pentru că altfel nu se descurcă, sunt foarte firave”, spune Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești, din județul Dolj.

Fânul, porumbul și alte furaje sunt distribuite în puncte special amenajate, departe de drumuri și de locuințe.

„Pentru a ajunge în zonele în care trăiesc animalele sălbatice, în pădurile din județul Gorj, autoritățile au de parcurs drumuri destul de greu accesibile, însă, cu mașini echipate corespunzător, aceștia reușesc să ajungă în vârful dealurilor de două ori pe lună”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Avem făcute iesle pentru căprioare. Datorită faptului că zăpada este foarte mare și drumul este greu accesibil, de data aceasta o să le punem în această zonă, dar nu pe zăpadă, o să încercăm să le atârnăm undeva sus. Pentru fazani, grâul o să-l punem jos, la baza copacului, acolo unde nu este zăpadă”, explică Sorin Bucurescu, primarul comunei Slivilești, din județul Dolj.

Pe lângă căprioare și fazani, și porcii mistreți primesc hrană.

„Acum, din păcate, găsesc doar ghindă și ghindă numai acolo unde există, că nu se face peste tot. Hrana pe care le-o aducem este vitală, esențială, pentru că altfel nu ar supraviețui”, concluzionează primarul.

reporteri: Gabriela Mihăescu, Anamaria Ianc

operatori: Bogdan Vlădoiu, Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia