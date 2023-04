La o fermă din Statele Unite, primăvara înseamnă opt milioane de lalele înflorind în același loc - un record pentru această țară. Se întâmplă în New Jersey, unde mii de vizitatori vin special să admire cele peste o sută de tipuri de lalele.

Festivalul de la ferma din Cream Ridge se desfășoară între 11 și 30 aprilie.

Este o explozie de culoare, iar imaginile le-ai asocia mai degrabă cu o carte poștală din Țările de Jos, nu cu ferma din New Jersey.

Ceea ce a început ca un eveniment modest, cu 200.000 de flori pe 50 de acri, s-a extins în șase ani și a ajuns cel mai mare eveniment de acest gen din Statele Unite.

Imaginile și postările de pe rețelele sociale au sporit vizibilitatea evenimentului și atrag anual mii de oameni din SUA, Puerto Rico și Columbia.

Cum arată privite de sus opt milioane de lalele. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

„În primul an, când am deschis, ne îndoiam că va avea impact. După succesul din 2018, am continuat și am ajuns unde ne-am dorit. Când vedem ceva care merge bine și credem în acel ceva, ducem lucrurile la cote maxime”, a povestit Casey Jansen Jr, proprietar al fermei, pentru presa locală.

Casey Jansen Jr. vrea ca ferma familiei sale din Cream Ridge să fie pusă pe harta „locurilor de selfie” din întreaga lume.

„Una dintre expresiile pe care le folosim pentru compania noastră de promovare este „Nu zburați în Olanda, conduceți până în Olanda”, deoarece este cea mai rapidă cale de a ajunge să trăiești o experiență ca în Țările de Jos”, a spus Patrick Marini, managerul campaniei de promovare a fermei. „Adesea stăm la intrare, în timp ce primim oamenii la fermă, și le auzim reacțiile: „Uau, n-am văzut niciodată așa ceva”.