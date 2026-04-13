Prețurile locuințelor cresc în România peste media UE. Ce se întâmplă în restul Europei

Prețurile locuințelor au crescut cu 6,7% în România în ultimul trimestru din 2025, peste media Uniunii Europene, care a fost de 5,5%, potrivit datelor analizate de Euronews. Evoluția vine pe fondul stabilizării dobânzilor și al revenirii cererii pe piața imobiliară, tendință vizibilă la nivelul întregii Europe.

Ce a dus la creșterea prețurilor locuințelor în Europa

Mai multe state europene au înregistrat însă creșteri semnificativ mai mari, de peste 10%, în special în zonele atractive pentru investitori și turiști.

Specialiștii din domeniu indică îmbunătățirea condițiilor de finanțare drept principalul motor al scumpirilor.

„Evoluțiile prețurilor la finalul lui 2025 au fost influențate de îmbunătățirea condițiilor de finanțare, care a readus cererea”, a declarat Michael Polzler, CEO al companiei imobiliare REMAX Europe.

„Pe măsură ce dobânzile s-au stabilizat, cumpărătorii care își amânaseră decizia au revenit pe piață.”

Mikk Kalmet, de la Global Property Guide, a subliniat că revenirea cererii vine după majorările de dobândă din 2023–2024.

„Pe măsură ce Euribor și dobânzile bancare s-au stabilizat, piața și-a revenit ușor, iar cei care ezitau să cumpere în perioadele de incertitudine au început să capete mai multă predictibilitate de la finalul lui 2024”, a explicat acesta.

Unde au crescut cel mai mult prețurile locuințelor

Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere anuală din UE, de 21,2%, în ultimul trimestru din 2025, potrivit Eurostat.

„Ungaria, liderul clasamentului, a promovat programe de sprijin pentru achiziția de locuințe, care au stimulat cererea, alături de activitatea intensă a investitorilor”, a declarat Kate Everett-Allen, director de cercetare pentru sectorul rezidențial european la Knight Frank.

În zona euro, Portugalia și Croația au înregistrat creșteri de 18,9% și 16,1%, iar Spania a urmat cu 12,9%.

Cererea internațională a fost un factor-cheie în aceste piețe.

Migrația pentru stil de viață, achizițiile de locuințe de vacanță și investițiile străine – inclusiv ale nomazilor digitali, pensionarilor și cumpărătorilor externi – au rămas ridicate, mai ales în zonele de coastă și în marile orașe.

„În Portugalia, creșterea prețurilor a fost determinată de oferta foarte limitată, în special în Lisabona, Porto și zonele din jur, dar și de măsuri de sprijin guvernamental bine direcționate”, a explicat Polzler.

Un rol important l-a avut introducerea unui program de garanții publice pentru tinerii cumpărători, care permite finanțarea de până la 100% a creditului ipotecar, statul garantând până la 15% din valoarea locuinței.

„Este clar o piață a vânzătorilor, iar oferta limitată, combinată cu această politică, le permite acestora să mențină prețuri ridicate”, a adăugat el.

Atractivitatea turistică împinge prețurile în sus

Orașe precum Valencia și Madrid au depășit media națională în Spania, susținute atât de cererea internă, cât și de cea internațională.

Investițiile străine și cererea pentru locuințe secundare, alături de extinderea închirierilor pe termen scurt, au crescut presiunea asupra piețelor imobiliare, în special în zonele urbane și de coastă.

Slovacia (12,8%), Bulgaria (12,6%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) și Cehia (10,4%) au înregistrat, la rândul lor, creșteri de peste 10%.

Potrivit experților, aceste piețe, alături de Peninsula Iberică, s-au remarcat în ultimele 12–18 luni, pe fondul unei creșteri economice mai puternice, investițiilor în infrastructură și intrărilor de capital.

Kalmet a explicat că prețurile cresc mai rapid în această regiune și pentru că veniturile recuperează decalajele, iar piața pornea de la un nivel mai scăzut.

România, peste media UE, dar sub marile creșteri

În România, prețurile locuințelor au crescut cu 6,7%, peste media UE, dar sub ritmul accelerat din alte state europene.

Creșteri peste media europeană, dar mai moderate, au fost înregistrate și în Danemarca (7,6%), Irlanda (7%), Olanda (6,2%), Malta (6,1%), Cipru (6%), Slovenia (5,8%) și Norvegia (5,7%).

Finlanda a fost singura țară analizată unde prețurile au scăzut, cu 3,1%.

Cum evoluează marile economii din UE

Dintre cele mai mari economii europene, Spania s-a remarcat cu o creștere de 12,9%, în timp ce Italia a înregistrat un avans de 4,1%.

Germania a consemnat o creștere de 3%, iar Franța s-a situat aproape de coada clasamentului, cu doar 1%.

„Franța încă își revine după corecția puternică din 2023 și 2024, când creșterea dobânzilor și inflația au afectat semnificativ cererea”, a spus Polzler.

„Piața se stabilizează, cu mișcări modeste ale prețurilor și un sentiment precaut din partea cumpărătorilor.”

Everett-Allen a explicat că piața imobiliară din Germania a fost mai expusă creditării ieftine, creșterii slabe a veniturilor și unui sistem de închiriere care permite retragerea rapidă a cererii, alături de costuri ridicate de reglementare și de intrare pe piață.

Editor : Ș.A.